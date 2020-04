Llegir en veu alta als balcons: la proposta dels llibreters per Sant Jordi

Sant Jordi serà aquest any diferent, i per això el món del llibre i de la flor està buscant la manera de celebrar-lo malgrat el confinament. El Gremi de Llibreters ha llançat aquest dimarts la seva proposta: que tothom surti a les finestres, als terrats, als patis o als balcons de casa a llegir en veu alta. És una acció que el gremi proposa fer el 23 d'abril a les dotze del migdia i a les sis de la tarda i que ha titulat #llibresalaire. Els llibreters demanen que, després d'aquestes lectures, "s'acabi amb un aplaudiment amb el crit del nom de la nostra llibreria" per promoure així la tasca d'aquests establiments.

Tot i que aquest abril les ciutats i els pobles de Catalunya no s'ompliran de parades amb llibres i roses, els llibreters fan una crida a la ciutadania perquè compri a les llibreries de proximitat, moltes de les quals han activat sistemes d'adquisició de títols a través de les seves pàgines web, per correu electrònic o per altres plataformes. "Totes les llibreries us atendran: feu comandes, consulteu títols i compreu llibres des d'avui, cada dia, també el dia de Sant Jordi", diu el gremi.

Sobre la possibilitat de rebre el llibre a casa mitjançant un repartidor –una qüestió que ha aixecat polseguera els últims dies–, el gremi no es posiciona. "Que es puguin recollir o servir els llibres dependrà de les mesures de seguretat i salut. Cada llibreria us explicarà amb quin sistema us atendrà", assenyalen. Per aplegar la crida a comprar llibres, el gremi ha llançat també l'etiqueta #senseparadesperosenseparar a les xarxes socials.

El Sant Jordi estival, a l'horitzó

Aquestes iniciatives se sumen a les diverses propostes que s'han ideat els últims dies per celebrar la diada des de casa. Per al 23 d'abril hi ha previstes activitats digitals, converses virtuals amb escriptors i una crida per publicar imatges de llibres a les xarxes socials. Però el món del llibre espera poder celebrar un Sant Jordi alternatiu sense confinament més endavant, i aquest dimarts la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes van acordar fer-lo el 23 de juliol. El Gremi de Llibreters veu bé aquesta proposta, que de moment està a l'espera de l'aprovació de la Generalitat en funció de la situació de la crisi sanitària del coronavirus.

"Tots els esforços per recuperar la festa se centraran en aquesta data. Per a la seguretat de tothom, el 23 d'abril no se celebrarà el Dia del Llibre i la Rosa i no hi haurà el tradicional descompte en les vendes que es facin durant la jornada", assenyala el Gremi de Llibreters. Per poder celebrar Sant Jordi el 23 de juliol, el sector s'ha posat a disposició de les autoritats sanitàries "per trobar fórmules i escenaris adequats" i impulsar aquesta diada alternativa "amb les màximes garanties", diuen.