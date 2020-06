Ja es pot tornar a la biblioteca, però sense passar del vestíbul i amb mascareta

Quan, a mitjans de març, les biblioteques públiques de Barcelona van haver de tancar les portes a causa de l'expansió del coronavirus, la Xarxa –integrada per 40 equipaments– tenia 300.000 dels seus documents en préstec. A partir d'aquest dimarts es poden començar a tornar a les deu biblioteques que han reobert les portes i també es pot demanar cita prèvia per agafar nous documents, que es podran començar a recollir a partir de demà. Tot això, però, s'haurà de fer des del vestíbul de les instal·lacions i amb mascareta, tal com marca la llei.

"Hem fet una planificació de cinc fases: la preparatòria, per poder tornar a obrir, i quatre més –explica Ferran Burguillos, gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona des del desembre de l'any passat–. En aquesta primera fase que entrem ara els accessos són limitats i cal demanar cita prèvia per poder agafar en préstec els documents. A la segona fase ja obrirem alguns espais perquè s'hi pugui estudiar. A la tercera començarem a organitzar activitats amb aforament limitat". No serà fins a la quarta fase –encara sense data prevista– que els usuaris podran accedir a les sales. "Tenint en compte la permanència del virus a les superfícies i el que s'especificava al BOE del 9 de maig passat, els documents que ens retornin ara hauran de passar per una quarantena de catorze dies", afegeix Burguillos. Aquest detall alentirà el procés d'agafar nous llibres, pel·lícules i discos.

S'allarga el termini de retorn de documents

"De cara a la reobertura, hem tingut en compte la distribució territorial de les biblioteques a la ciutat, però també hem procurat que, sempre que es pogués, els equipaments que obrissin fossin els equipaments centrals del districte, perquè tenen un fons més ampli", comenta. Així, aquest dimarts han obert les biblioteques Joan Miró i Sagrada Família a l'Eixample; la Sant Pau-Santa Creu a Ciutat Vella; la Vapor Vell a Sants-Montjuïc; la Jaume Fuster a Gràcia; la Guinardó-Mercè Rodoreda a Horta-Guinardó; la Nou Barris a Nou Barris; la Ignasi Iglésias-Can Fabra a Sant Andreu; la Poblenou-Manuel Arranz a Sant Martí, i la Montserrat Abelló –la més nova de la xarxa, inaugurada el 2018– a les Corts. Els equipaments han homogeneïtzat temporalment els horaris d'obertura: de dilluns a dimecres s'hi podrà anar de 14.30 a 19.30 h i de dijous a dissabte, de 9.30 h a 14 h.

El primer dia ha estat només dedicat al retorn de documents a través de les bústies exteriors. "També hem posat en marxa els formularis perquè es pugui sol·licitar dia i hora per venir a recollir nous documents –diu Ferran Burguillos–. Com que la situació encara és especial, hem allargat fins a finals de juliol el préstec dels documents que s'havien de retornar durant el tancament".

Durant la reobertura de les deu biblioteques s'han vist cues per tornar documents a les bústies i també usuaris demanant informació a l'entrada o per telèfon. En aquests dos mesos i mig de confinament les biblioteques han continuat oferint serveis. "A través del portal Ebiblio hem prestat entre 7.500 i 8.000 documents setmanals, que inclouen llibres electrònics però també cinema i música –diu Burguillos–. L'augment ha sigut del 300%". A més de l'impuls d'un carnet virtual, la Xarxa de Biblioteques de Barcelona també "ha fet créixer el nombre d'activitats per YouTube i Instagram, s'han recuperat els clubs de lectura a través d'una aplicació per telèfon mòbil i s'han impulsat trobades i tallers no presencials".