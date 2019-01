Eva Baltasar publicarà nova novel·la, 'Mamut', al mes de juny

Va ser l'any 1959 quan Joan Sales i Xavier Benguerel es van fer càrrec del projecte del Club dels Novel·listes –fins llavors associat a l'editorial Aymà– i van fundar Club Editor. La primera vida de l'editorial va sobreviure a Sales, que la va dirigir des del 1963 fins al 1983: des de llavors fins al 1989 se'n va ocupar la seva viuda, Núria Folch, moment en què es va associar amb Columna, que el 2001 va passar a formar part de Planeta. Maria Bohigas va recuperar l'editorial del seu avi, el 2005, primer associada amb Josep Cots, d'Edicions de 1984, i a partir del 2012 en solitari. Ha sigut en aquesta última etapa que Club Editor ha viscut una esplendor remarcable, gràcies a la publicació d'autors com Alice Munro, Mercè Rodoreda, Eva Baltasar o el mateix Joan Sales, de qui es venen 2.000 exemplars cada any d''Incerta glòria', i ha sigut durant aquests últims cinc anys que s'ha traduït a l'alemany, l'anglès i l'italià.

"Quan es va crear l'editorial es va fer en un lloc on hi havia un buit i una carència, fruit de la devastació franquista –ha recordat aquest dijous Maria Bohigas–. El meu avi [Joan Sales] deia que els llibres també eren una arma. El 2005, quan vam reprendre l'activitat, la vocació de servei que es tenia inicialment va ser molt important". Ja sigui a través de traduccions inèdites, de recuperacions d'autors del catàleg o de la publicació de nous autors, Club Editor ha treballat sempre des de l'exigència, fet que es demostra amb la programació prevista per a aquest 2019. Un dels llibres més esperats de la temporada és la continuació de la trilogia d'Eva Baltasar, que l'any passat va publicar 'Permagel'. "Serà al juny quan publicarem el segon llibre de Baltasar, 'Mamut'", avança Bohigas.

En l'apartat de recuperacions de títols emblemàtics del catàleg, Club Editor apostarà per 'Entre dos silencis', d'Aurora Bertrana, 'Quanta, quanta guerra', de Mercè Rodoreda, i 'El vent de la nit', de Joan Sales. Pel que fa a autors inèdits en català, l'editorial posa en circulació el primer llibre de Marta Marín-Dòmine –estudiosa de Joaquim Amat-Piniella–, 'Fugir era el més bell que teníem'. Club Editor apostarà per traduir al català Charlotte Delbo, de qui publicarà 'La mesura dels nostres dies' al febrer. Una mica més endavant arribarà la traducció de Dolors Udina d'un llibre de contes d'Alice Munro, 'Qui et penses que ets?'. Completarà l'apartat de traduccions un nou volum de relats d'Eileen Chang, 'Brasers', i un altre de Lutz Seiler, i dues noves versions catalanes d''El castell', de Franz Kafka, a càrrec de Joan Ferrarons, i d''Evgueni Oneguin', d'Aleksandr Puixkin, per part d'Arnau Barios.