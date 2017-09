Una Setmana frenètica amb activitats per a tots els gustos

Escollir no serà fàcil per als lectors que visitin la Setmana del Llibre en Català. Amb més de 270 actes previstos, la iniciativa omplirà fins al 17 de setembre l’avinguda de la Catedral de Barcelona amb un extens catàleg de propostes que tenen la literatura com a nucli. Pensada perquè cada lector hi trobi el seu espai, la programació de la Setmana promet deu dies hiperactius per gaudir plenament de la passió lectora.

Els escriptors firmaran llibres per a petits i grans

La distància entre lectors i autors s’escurça a la Setmana del Llibre en Català gràcies als nombrosos actes de firmes de títols programats. Alguns dels escriptors que firmaran aquest any són David Cirici, guanyador del premi Sant Jordi amb El setè àngel (demà a les set de la tarda al mòdul 60), Adrià Pujol, autor de l’assaig La carpeta blava (avui a les set de la tarda al mòdul 39) i Sergi Pàmies (demà a les 12 del migdia al mòdul 23). També faran anar els bolígrafs a la Setmana Maria Àngels Cabré, que al juny va publicar l’assaig Miralls creuats: Roig / Campmany (avui a les set de la tarda al mòdul 49), i Martí Domínguez, que presentarà la novel·la L’assassí que estimava els llibres (dijous a les set de la tarda al mòdul 60). Els lectors més petits podran trobar-se amb alguns dels seus autors de capçalera, com Pep Molist, que ha escrit Les quatre estacions d’en Bru (dimarts a les sis de la tarda al mòdul 49), Joan Romaní, autor dels Contes d’en Fermí i la Valentina (avui a les sis de la tarda al mòdul 44), i Maria Carme Roca i Laura Miyashiro, creadores d’ En Punxetes fa troballes (divendres a les sis de la tarda al mòdul 38).

Un record per als autors que ja no hi són

Entre la seva programació, la Setmana ha guardat diversos moments per recordar els escriptors que ja no hi són i per celebrar aniversaris. Per commemorar el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre, la Institució de les Lletres Catalanes ha preparat una lectura dels seus textos (avui a tres quarts de cinc de la tarda a l’escenari 2), mentre que demà es retrà un homenatge a Màrius Torres de la mà de Xavier Macià (a tres quarts de sis de la tarda a l’escenari 2). Aprofitant que el 2017 és l’any d’Aurora i Prudenci Bertrana, els escriptors protagonitzaran una lectura dimarts a un quart de sis de la tarda a l’escenari 2. Entre les efemèrides programades per enguany també hi ha un acte en record de Valerià Pujol (dijous a un quart de sis de la tarda a l’escenari 2), un sobre Carles Soldevila (dissabte vinent a un quart de sis al mòdul 3) i un altre sobre Joan Fuster (el 17 de setembre a tres quarts d’onze del matí a l’escenari 2). A més, es farà un homenatge a Manuel de Pedrolo dilluns a les 19 h a l’escenari 1.

En paral·lel, per la Setmana hi passaran alguns aniversaris literaris d’aquest any. És el cas dels 40 anys del personatge infantil Teo (dissabte vinent a la una del migdia a l’escenari 3), i del llibre Els orangutans de Joaquim Carbó, publicat fa 50 anys (dissabte vinent a un quart de sis de la tarda a l’escenari 1). L’editorial Amsterdam bufarà les espelmes del 10è aniversari també dissabte de la setmana vinent a les vuit del vespre a l’escenari 1.

Un ampli catàleg de premis i distincions

El premi Trajectòria, que enguany distingirà l’escriptor Jaume Cabré, és un dels eixos vertebradors de la Setmana. Ara bé, aquest no és l’únic guardó que s’entregarà a les parades de l’avinguda de la Catedral. Dos portals digitals aprofitaran la Setmana per atorgar els seus premis: avui es lliurarà el premi Núvol de contes (a dos quarts de sis de la tarda a l’escenari 1) i dissabte de la setmana vinent es donarà el premi l’Illa dels Llibres (a les onze del matí a l’escenari 3). Un altre dels guardons de la Setmana és el 16è premi Aurora Díaz-Plaja d’anàlisi, estudi o investigació de la literatura infantil i juvenil, que es donarà demà a un quart d’una del migdia a l’escenari 2. La Fundació Josep Irla també entregarà el seu premi d’assaig dilluns a dos quarts d’una del migdia a l’escenari 2, mentre que l’entrega del premi Vila de Martorell es farà dimarts a les cinc de la tarda a l’escenari 1.

A més, alguns autors guardonats fa poc presentaran les seves obres a la Setmana. Rafael Vallbona, guanyador del 37è premi BBVA Sant Joan amb La casa de la frontera,parlarà de la novel·la divendres (a dos quarts de vuit del vespre a l’escenari 2), i Xavier Aliaga, reconegut amb el 27è premi Pin i Soler per Les quatre vides de l’oncle Antoine, ho farà dissabte vinent (a dos quarts de sis de la tarda a l’escenari 2).

Recórrer la Barcelona literària amb els autors

L’epicentre de la Setmana és l’avinguda de la Catedral, però la programació va més enllà d’aquest espai. Una desena d’itineraris literaris descobriran els escenaris barcelonins de diverses novel·les i assaigs als assistents de la Setmana. En clau històrica, Xavier Theros farà de guia als lectors de La fada negra (avui a les sis de la tarda des de Canaletes) i Teresa Muñoz donarà a conèixer els escenaris de la novel·la Des del balcó (avui a les onze del matí des del Col·legi d’Arquitectes). El periodista Xavi Casinos proposa una ruta pels racons més misteriosos de la ciutat demà a les onze del matí a la porta del Born CCM, mentre que el geògraf Joan M. Serra destaparà les petjades britànica i irlandesa a la capital catalana (dissabte a les deu del matí des de la basílica de Santa Maria del Mar). Però probablement el recorregut més peculiar de la setmana estarà conduït per Empar Moliner, que convida els lectors a córrer divendres a les sis de la tarda des de la plaça de Sarrià.

Poesia cada vespre per acomiadar la jornada

Els vespres de la Setmana s’embolcallaran de poesia per acomiadar la jornada a partir de les vuit del vespre a l’escenari 2. Alguns dels poetes que es podran sentir són Jordi Mas i Antoni Clapés -que recitaran Tres veus lligades a Minase i Aires, de Philippe Jaccottet (avui)-, Guillem Gavaldà i Misael Alerm, que portaran poesia jove (demà), i Lluís Soler, que posarà veu al Canigó de Jacint Verdaguer (dimecres).

A part dels vespres de recitals, per la Setmana també hi passaran altres iniciatives poètiques. L’Associació d’Editors del País Valencià presentarà dimarts una collita de versos amb noms com Rubén Luzón, Begonya Pozo i Vicent Berenguer (a la una del migdia a l’escenari 1). Les trajectòries poètiques de Josep Vallverdú i Jordi Pàmias rebran un homenatge dimarts a dos quarts de set de la tarda a l’escenari 1 de la mà de Pagès Editors, i el 17è Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat donarà a conèixer la seva programació divendres a un quart de sis de la tarda a l’escenari 2.

Activitats per encomanar la passió lectora als nens

Als lectors més petits també els costarà triar entre les activitats infantils de la Setmana. Els contacontes són una de les propostes estrella, amb narradors com Rosa Pinyol (avui a un quart d’una del migdia a l’escenari 3), Picanyol (demà a les onze del matí a l’escenari 3), Aina Cabau (dimecres a tres quarts de set a l’escenari 3) i Núria Clemares (divendres a tres quarts de set a l’escenari 3). Així mateix, la Setmana s’omplirà de música i festa amb iniciatives com un espectacle familiar a càrrec del grup Xiula (avui a la una del migdia a l’escenari 3), jocs de paraules a càrrec de Noemí Caballer (dimecres a les sis de la tarda a l’escenari 3) i l’animació musical de Patricia McGill (diumenge de la setmana vinent a la una del migdia a l’escenari 3), entre moltes altres propostes per encomanar als més petits la passió per la literatura.