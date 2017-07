Richard Henry Dana, fugir de Harvard per ser un mariner ras

Richard Henry Dana júnior tenia mal d’orella. Nascut en una família de Massachusetts que reivindicava lligams directes amb els primers colons britànics arribats a la zona, Henry Dana va rebre la millor educació, tot i que tenia un professor tan dur que un cop li va provocar una ferida tan gran estirant-li l’orella, que li va quedar mig penjant. El seu pare, l’advocat Richard Henry Dana sènior, tenia tant de poder que va aconseguir que l’estat aprovés una llei que prohibia als professors estirar les orelles dels alumnes. Quan el fill es va fer gran, el pare el va enviar a Harvard.

Richard Henry Dana, doncs, estava predestinat a viure bé. Però era un noi especial. A Harvard va ser sancionat i apartat de les aules durant uns quants mesos per haver defensat un company de classe acusat injustament de mala conducta. I quan va patir un fort xarampió que el va deixar amb greus problemes de vista, va decidir que era el moment de fugir. El 1834, amb 19 anys, aquest nen de casa bona va fingir ser un nano sense ingressos i va enrolar-se a un vaixell, el Pilgrim, formant part de la tripulació del capità Frank Thompson. Henry Dana va observar com era l’ambient a bord i va descobrir que els oficials tractaven els mariners com si fossin animals, amb males maneres i maltractaments salvatges com ara llançar un home a la mar lligat de peus per no haver obeït unes ordres. Richard Henry Dana va passar a ser un mariner ras, un jove observador que va viure un autèntic infern en aquell viatge des de Boston fins a Califòrnia. Com que faltaven 80 anys per a la inauguració del canal de Panamà, els vaixells havien de baixar fins al cap d’Hornos, creuar-lo i pujar per la costa pacífica sud-americana.

L’aventura de Henry Dana va durar més de dos anys. A part de la lluita titànica contra la mala mar i les tempestes, el noi va participar en les exploracions que va fer el Pilgrim de zones de la costa californiana poc conegudes fins llavors. Sí, el 1835, quan Henry Dana va arribar-hi, la costa californiana era una zona bastant salvatge perquè els espanyols mai l’havien acabat de controlar del tot, en temps imperials. En concret, feia tot just 10 anys que els primers colons nord-americans havien arribat a aquella zona sota domini mexicà creuant el continent per terra. Henry Dana va aprendre castellà quan negociava comprar coses en aquella costa salvatge plena d’indis, mexicans, colons, missions espanyoles en ruïnes i naus russes, perquè l’Imperi Rus, baixant des d’Alaska, també explorava la zona per veure si la podia controlar. Califòrnia no va passar a ser controlada definitivament pels Estats Units fins al final de la Guerra Mexicano-Americana, el 1848. Però llavors era una zona de frontera. El que més va impactar Henry Dana, amb tot, va ser descobrir com els capitans tractaven els mariners, gairebé com si fossin esclaus. Va documentar tortures, càstigs salvatges, promeses incomplertes i un buit legal a l’hora de defensar els mariners. Per tornar a casa, es va enrolar a un segon vaixell, l’Alert, i va creuar el cap d’Hornos en ple hivern, una experiència que el va marcar.

Richard Henry Dana va immortalitzar els seus viatges en el llibre Two years before the mast [Dos anys al peu del màstil], on trencava amb la tradició de relats de viatges èpics protagonitzats per senyors educats. De fet, va decidir consagrar la seva vida, com a advocat ara sí llicenciat a Harvard, a defensar els drets dels mariners als tribunals, i va aconseguir tirar endavant lleis i comissions per garantir que treballessin en condicions. La seva fama d’home just i valent era merescuda, perquè a part de ser escollit senador va fer seva la lluita per abolir l’esclavitud, va fundar un partit polític i va defensar Anthony Burns, un esclau de Virgínia jutjat per haver-se escapat d’una plantació. Henry Dana va perdre el cas, però va col·laborar amb un munt de diners per comprar la llibertat d’Anthony Burns.