Lady Hay Drummond-Hay: amor, glamur i una volta al món amb dirigible

El 1945 les tropes nord-americanes van alliberar uns camps de presoners a les Filipines on les autoritats japoneses havien empresonat enemics. Els supervivents van sortir-ne convertits en sacs d’ossos, desnodrits i maltractats. Una de les dones que va sobreviure a aquells quatre anys d’empresonament va ser Lady Hay Drummond-Hay, una periodista britànica que era a les Filipines l’any 1941. Lady Hay, tan feble que gairebé no podia ni parlar, va exigir als metges poder ser pentinada i maquillada quan estava lluitant per la seva vida. Era una dona elegant.

Lady Hay Drummond-Hay, nascuda com a Grace Marguerite Lethbridge el 1895 al si d’una d’aquelles famílies amb avantpassats amb càrrecs, medalles i cognoms compostos, es va decantar pel periodisme després de casar-se amb Sir Robert Hay Drummond-Hay, un diplomàtic que havia sigut cònsol a Beirut. Es portaven 50 anys, Sir Robert tenia fills d’un anterior matrimoni més grans que la seva segona esposa i ja estava malalt. De fet, la va deixar viuda quan ella tenia 31 anys, fet que va acabar de potenciar la seva carrera periodística.

Lady Hay va aconseguir feina al potent grup Hearst escrivint per a uns quants diaris d’aquest conglomerat mediàtic i ampliant la seva agenda. El 1928, de fet, ja tenia fama de ser una periodista valenta amb un toc original, motiu pel qual va ser una de les escollides per formar part del vol del primer dirigible que va fer un viatge amb passatgers. La nau, el Graf, era de construcció alemanya i sota les ordres d’Hugo Eckener, un militar que es va destacar per la seva oposició al nazisme, es va convertir de pas en el primer dirigible a fer la volta al món. La ruta, amb sortida i arribada a Nova Jersey, passava per Friedrichshafen (Alemanya), Tòquio i Los Angeles. Ella era l’única dona del vol, on hi havia un grup de personatges bastant curiosos: l’explorador australià Sir George Hubert Wilkins, famós pels seus vols a l’Antàrtida; el milionari nord-americà William B. Leeds; els militars Charles Emery Rosendahl i Jack C. Richardson, i un grup de periodistes on hi havia l’espanyol Joaquín Rickard, de l’Abc, Robert Hartman, Heinz von Eschwege-Lichbert i Karl von Wiegand. La tripulació la formaven tres mariners, un d’ells japonès, i el metge del rei espanyol Alfons XIII, Jerónimo Megías.

Lady Hay, però, no volia volar amb Karl von Wiegand perquè aquest periodista havia sigut el seu mentor... i també el seu amant, malgrat estar casat. Von Wiegand, alemany amb passaport nord-americà, es va fer famós anys més tard per haver entrevistat Hitler, però llavors ja era una ploma respectada. Lady Hay, però, el va plantar poc abans de saber que li tocaria tancar-se en un dirigible amb ell. La parella, primer distant, va acostar-se tant durant el viatge que van reprendre la relació. Von Wiegand, però, va rebre a Tòquio un telegrama de la seva dona emprenyada perquè s’havia publicat una foto on se’ls veia molt juntets. I la relació es va trencar del tot, malgrat que van seguir sent companys de feina durant tota la vida. La crònica de Lady Hay Drummond-Hay sobre aquell vol va ser un èxit. Va donar un toc de glamur a un fet, volar, que es considerava molt perillós. I va començar a rebre invitacions per volar de forma gratuïta a canvi de cròniques.

Durant els anys següents Lady Hay, treballant per al grup Hearst, va cobrir guerres a la Xina i a Etiòpia, on va arribar a entrevistar l’emperador Haile Selassie, que va regalar-li una joia amb la qual es faria enterrar anys més tard. Va ser una dona valenta que va seguir vivint al límit fins que va morir el 1946, a Nova York, per culpa d’una trombosi causada per les seqüeles d’haver estat quatre anys empresonada pels japonesos. Von Wiegand va encarregar-se de portar les seves cendres personalment al Regne Unit per enterrar-les. Sempre es va dir que havien estat enamorats fins al final, però ningú va poder saber-ho del cert.