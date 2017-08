Effie Hotchkiss: Travessar un continent amb la mare al sidecar

La marca Harley Davidson ja s’havia fet un nom el 1915. Diverses ciutats dels Estats Units tenien negocis on es podien comprar els models de motocicleta d’una marca que va entendre, abans que d’altres, com d’important podia arribar a ser crear una marca gràcies a la publicitat. Aquell any, Harley Davidson, malgrat que tenia tot just 11 anys de vida, ja publicava una revista mensual pròpia, enviava a tot el país catàlegs amb imatges dels seus models i havia aconseguit que el seu nom fos sinònim de llibertat, d’una manera de viure el Somni Americà.

A principis del 1915 un negoci de Brooklyn, Nova York, va rebre la visita de dues dames, mare i filla. Eren Effie Hotchkiss i la seva mare, l’Avis. L’Effie volia comprar una motocicleta amb sidecar incorporat i, després d’una estona xerrant amb el treballador del negoci, va quedar clar que de motors en sabia bastant, ja que a casa tenia germans que ja tenien motocicleta. El treballador, de qui no es conserva el nom, els va vendre una V-Twin, i quan els va preguntar quins plans tenien va quedar sorprès. L’Effie i l’Avis volien anar en moto de Nova York a San Francisco i tornar. Llavors les carreteres no estaven preparades, algunes zones estaven plenes de perills i pocs homes havien travessat els Estats Units en moto. I de sobte una mare i la seva filla volien fer-ho. L’empleat les va fotografiar i va demanar-los el contacte per seguir la seva fita i publicar-la a la revista de Harley Davidson.

Effie i Avis Hotchkiss van ser les primeres dones que van travessar els Estats Units fent l’anada i la tornada en una motocicleta, i gràcies a aquest treballador van passar a la història, ja que a diferència d’altres aventurers de l’època no ho feien per la fama. Un any abans, per exemple, una exploradora que havia voltat per tot el continent nord-americà, Della Crewe, havia anat en moto de Texas a Nova York, fent-se seguir per la premsa per obtenir patrocinadors, en un viatge molt accidentat. Però les Hotchkiss eren totalment diferents.

L’Effie era una treballadora d’un banc de 26 anys que no havia sortit gairebé mai de l’estat de Nova York. Farta de la feina, va comunicar a la seva família que es compraria una moto per anar fins a San Francisco, on aquell any es feia una Exposició Universal. Un germà li va deixar diners i un cosí li va fer classes de mecànica. Però calia convèncer la mare, la típica cap de família de l’època: bona cuinera, sacrificada per cuidar els seus, prou presumida per cuidar la roba que portava, però no gaire, que no era bo cridar massa l’atenció. I la mare, amb el seu barret, monyo i bolso, va donar permís a la filla amb la condició de marxar amb ella. I és per això que van comprar el sidecar, per portar la mare, que no sabia conduir.

Durant dos mesos, les Hotchkiss van travessar el país i van arribar a San Diego, Califòrnia, després d’aguantar la calor, les carreteres mal preparades i problemes mecànics, com quan van utilitzar l’estora que era al terra del sidecar per omplir per dins un neumàtic trencat. De San Diego van pujar a San Francisco, on van poder canviar les rodes i recuperar-se, i es van fotografiar a la platja amb la moto. Les dues veïnes de Brooklyn van iniciar una setmana després el viatge de tornada, en aquest cas per carreteres del nord, ja que l’anada les havia portat fins a Arizona pel sud.

El viatge les va fer famoses i, de passada, va donar a l’Effie un marit: un home que havia ajudat a aturar la moto un dia que, com que estava mal frenada, va amenaçar de rodolar avall per un carrer de San Francisco. Malgrat la fama que van aconseguir, totes dues van voler tornar a la seva vida anterior i viure d’una manera modesta. L’Effie va tornar a treballar en un banc i la seva mare va tornar cap a casa, preparada per cuidar els seus nets, ja que l’Effie no va voler deixar de treballar un cop va ser mare. Els fills de l’Effie van ser els següents a pujar al seu sidecar, evidentment.