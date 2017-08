Annie Edson Taylor, una àvia dins d’un barril caient pel Niàgara

El 1901, la ciutat de Buffalo, a l’estat de Nova York, organitzava una fira panamericana. Buffalo està tocant a la frontera canadenca i al costat d’una meravella natural que, de mica en mica, s’anava convertint en una atracció turística: les cascades del Niàgara. Moltes de les persones que van arribar a Buffalo s’acostaven a veure l’impressionant salt d’aigua, i moltes van quedar sorpreses quan van veure una àvia passejant-se amb un gat i amb un cartell en què anunciava que volia amagar-se dins d’un barril i deixar-se caure per les cascades. Semblava una bogeria.

I ho era. Annie Edson Taylor va convertir-se durant uns mesos en la nord-americana més famosa, quan va decidir guanyar diners deixant-se caure per les cascades. Una aventura que els diaris, empreses i polítics de Buffalo van utilitzar per promocionar el Niàgara com a atracció turística. Però com tants cops passava a la terra de les oportunitats, darrere d’aquella bogeria hi havia la desesperació. Annie Edson Taylor havia nascut el 24 d’octubre del 1838 no gaire lluny de Buffalo, en una ciutat força tranquil·la anomenada Auburn. El seu pare va morir quan ella era una nena, la petita de vuit germans, però entre l’herència i l’ajuda de familiars l’Annie va poder estudiar i va aconseguir feina com a professora. La seva vida, però, va ser complicada. Per exemple, quan va tenir un fill després de casar-se, aquest va morir de malaltia. I després va esclatar la guerra civil nord-americana, on el seu marit, enrolat als exèrcits de la Unió, va perdre la vida lluitant contra els confederats. L’Annie va passar a rebre una pensió per ser vídua d’un soldat, però no eren gaires diners i va passar penúries durant bona part d’una vida que va destinar a ensenyar a nens a diferents pobles de l’est dels Estats Units.

El 1898, amb 60 anys, va jubilar-se i va marxar a viure a Bay City, a Michigan. L’Annie era una vídua solitària que vivia acompanyada d’un gat i patia per arribar a final de mes. El 1901, quan va llegir als diaris que arribava la fira panamericana de Buffalo, va tenir la idea d’anar-hi i anunciar que es deixaria caure per les cascades per guanyar uns diners que li haurien d’assegurar viure tranquil·la els últims anys de la seva vida. L’Annie no era la primera persona que intentava fer-se famosa amb una idea similar. L’octubre del 1829, Sam Patch, un home conegut com “el saltador ianqui” que feia espectacles als circs, va saltar al Niàgara per la part canadenca i es va fer famós. Patch moriria poc després en un salt similar en un altre salt d’aigua, però aquella fita del 1829 en va fer somiar molts sobre com es podia intentar saltar el Niàgara, molt més alt, i sobreviure. L’Annie va pensar que una bona idea era fer-ho dins d’un barril. Altres persones havien fet experiments similars, però cap al Niàgara. Durant la fira panamericana, doncs, va explicar que buscava diners per poder construir el barril: calia reforçar-lo, forrar-lo per dins amb teles i parts d’un matalàs i afegir-hi un bombona d’oxigen per respirar.

Un cop va haver aconseguit els diners, va escollir la data del seu aniversari, el 24 d’octubre, per fer el salt. Aquell dia feia 63 anys. Milers de persones es van aplegar a prop de les cascades per veure com el petit barril queia envoltat d’aigua. El barril va desaparèixer durant un minut, però finalment va tornar a la superfície. Un cop es va allunyar de la zona on l’aigua queia, un bot el va arrossegar fins a la riba, on el van obrir. I, sorprenentment, l’Annie en va sortir, només amb una petita rascada al cap, res més.

El seu salt va inspirar altres persones. Del 1901 al 1995, 15 persones van saltar les cascades, però cinc d’elles van morir, fins i tot un jove que va fer-ho en caiac. L’Annie va fer fortuna i fama. Tanta, que va contractar un advocat per ajudar-la a gestionar-ho tot. Però l’advocat va resultar ser un lladre que la va deixar sense ni un dòlar i va fugir de la justícia. I l’Annie va morir pobra, vivint del dia que va fer-se famosa saltant.