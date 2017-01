Tot el que amaga un crim al Bagdad post-Saddam

Tom King, un exagent de la CIA expert en operacions antiterroristes, és el guionista de moda als Estats Units. Va cridar l’atenció dels lectors i la crítica a la seva etapa a Grayson (DC), un personatge de l’òrbita batmaniana que va escriure a quatre mans amb Tim Seely. En l’actualitat és l’ànima d’una de les millors sèries de superherois del moment, La Visión -un còmic de Marvel molt recomanable fins i tot per als que no els agrada el gènere- i el guionista de la capçalera principal de Batman, col·lecció en què va substituir amb èxit Scott Snyder després d’una llarguíssima etapa. Però la seva obra més personal fins ara és El sheriff de Babilonia, convertida en una de les sèries estrella de l’editorial Vertigo. King ha creat un còmic policíac, ambientat a Bagdad uns mesos després de la derrota de Saddam Hussein, que impacta per la barreja perfecta de relat detectivesc i retrat de la cínica realpolitik que van patir els iraquians durant la invasió nord-americana. El protagonista, Christopher Henry, és un expolicia que és al país entrenant el nou cos policial i que acabarà investigant l’assassinat d’un dels seus reclutes. L’acompanyen en la resolució del cas la Sofía -una iraquiana criada als Estats Units- i el Nassir, un ambigu policia veterà de Saddam. Amb aquests tres personatges, King construeix un relat clàssic que enganxa des de la primera pàgina.