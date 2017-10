La moda dels ‘escape rooms’ arriba a les biblioteques

Tot i l’èxit creixent i sostingut que estan tenint les biblioteques de casa nostra, la veritat és que encara hi ha amplis sectors de la població que no en trepitgen mai ni una, ni per casualitat. La biblioteca, tot i que avui en dia és un calaix de sastre cultural on cap de tot, conserva el nom perquè bàsicament es dedica al llibre. Com ho podem fer perquè hi vagi encara més gent? La solució, ben barata, la trobem publicitada aquests dies: Room escape: Misión biblioteca (sí, la majoria silenciosa de llengua catalana no hi arriba, amb independència o sense). Us direu: els llibres per fi han arribat a l’entreteniment de moda! Perquè cal reconèixer que l’oferta dels escape rooms ja s’ha implantat com una de les nostres propostes d’oci habituals. El ventall de possibles clients és amplíssim. Tens una hora per resoldre un enigma plantejat en un espai tancat. Però atenció: Misión biblioteca? El quarter general dels bons es troba en perill. Una agència enemiga ha tancat a la biblioteca un grup d’agents i amenaça de destruir-la si abans d’una hora no els és lliurat el document amb el nom dels esmentats agents, que es troba arxivat en un lloc secret de l’edifici.

Afany destructiu

Gairebé regalimem llàgrimes de felicitat. Un, home de poca fe, pensava: i a qui recoi li importa que destrueixin una biblioteca? Doncs sí: algú, en el món de l’entreteniment, opina que el temple dels llibres té prou importància com per plantejar que, si guanyen els dolents, la destruiran! És entendridor. No sé què passaria si es fes una enquesta en un institut públic d’ensenyament i es preguntés als adolescents, així, a boca de canó: quanta pena et faria que es destruís una biblioteca? De tota manera, els mateixos organitzadors del joc demostren que no s’han tornat bojos. A veure, sí, una biblioteca, però atenció: no es parla de llibres, que fins aquí podríem arribar. Hi ha un document que algú ha amagat en una biblioteca, segurament per despistar, perquè seria l’últim lloc del món on els dolents l’anirien a buscar. Mireu, sabeu què us dic? Tant és. Molt bé, nois: si així fem que més gent descobreixi una biblioteca, endavant les atxes!