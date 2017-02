Styron i la qüestió negra

William Styron (1925-2006) és conegut mundialment per La decisió de Sophie (1979). Ara tenim la sort immensa, gràcies a Capitán Swing, de recuperar una de les seves novel·les anteriors, Las confesiones de Nat Turner (1967). Es tracta d’un d’aquests relats típics dels nord-americans que volen passar comptes amb el seu país. Els Estats Units tenen això, són capaços de les més grans barbaritats i al mateix temps són els líders a l’hora d’autoanalitzar-se i criticar-se. I tot seguit, demanar perdó, encara que ja no hi hagi ningú amb vida o en condicions per rebre’l. La novel·la esmentada explica la que devia ser la primera rebel·lió d’esclaus als Estats Units, el 1831. La novel·lització, utilitzant la informació que es podia tenir sobre l’esdeveniment, es fa mitjançant el record i la confessió del cap de la revolta, Nat Turner, mentre espera que el pengin. Bé, tot el que cal saber sobre una societat esclavista hi és. Tot. Styron t’introdueix admirablement en l’ambient dels blancs i dels negres, dels senyors i dels homes-bèstia, reduïts a semovents susceptibles de ser venuts o llogats. La clau de volta de tot plegat apareix molt clara: els blancs no comprenen com és que aquesta colla de negres s’ha revoltat. No ho entenen, els mantenen, en tenen cura. On i com podrien estar millor?

Esbudellar blancs

Vet aquí el punt de vista de l’amo que des del mateix moment que accepta l’ statu quo esclavista ja està entrant en el joc. Masses d’homes i dones reduïts a la bestialització, òbviament analfabets, estupiditzats per la mateixa existència que porten, però que tanmateix conserven la condició humana. Això fa que, en una petita quantitat d’individus una mica més espavilats, l’odi i la ràbia hi siguin. Perquè la injustícia és insuportable. Tant a nivell teòric com pràctic (la venda per separat dels membres d’una família, per exemple). I els amos, a la seva, justificant fins i tot “científicament” la veritat de la inferioritat mental i humana dels negres, que els situa a mig camí entre l’home i l’animal (els nazis també ho van fer amb els jueus). Per conèixer la realitat del problema racial als Estats Units cal anar a novel·listes del sud amb ànima de notaris com William Styron o Erskine Caldwell. Millors que el millor llibre d’història sobre la qüestió.