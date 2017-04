Nesbo, ambaixador noruec

L’esclat de la literatura nòrdica dels darrers anys ha produït èxits internacionals molt importants. La seva incidència no és la de fa deu o quinze anys, quan Mankell va sacsejar-ho tot, però déu-n’hi-do com aguanta. És una moda de llarg recorregut. Deixant de banda la qüestió literària, l’èxit de les lletres nòrdiques ha servit per situar aquests països en l’imaginari europeu, almenys en el dels lectors de novel·la negra. Els fans del gènere i dels escandinaus en particular ens hem fet una visió parcial però clara de les societats sueca, noruega o islandesa, per exemple. Sabem com són les seves ciutats, les seves capitals, els seus policies i, sobretot, els seus mitjans de comunicació i la incidència que tenen, per exemple, en la classe política. Coneixem molt millor aspectes de la societat nòrdica que no pas de la francesa, la italiana, l’alemanya o fins i tot la portuguesa. La literatura té això. I si en parlem és perquè la nova novel·la de Jo Nesbo ens ho confirma un cop més. Es titula La set (traducció catalana de Meritxell Salvany i Núria Parés, Proa) i retrobem Harry Hole a la caça d’un assassí que torna del passat. La història està bé, però un cop més, el més divertit és que ens tornem a introduir en la societat noruega amb una tranquil·litat esfereïdora.

A Noruega, com a casa

Jo Nesbo ha fet més per Oslo i Noruega que tota la propaganda oficial. En aquest sentit, aquest mateix autor va crear i produir la sèrie de televisió Occupied (2016). La idea fa molt per Nesbo: Rússia, sense l’oposició de la Unió Europea i amb el silenci dels Estats Units, envaeix i ocupa Noruega. El perill del canvi climàtic porta el govern noruec a abandonar la producció de petroli i gas i substituir aquest combustible d’origen fòssil per altres de més naturals. Per tant, paralitza el funcionament de les seves plataformes d’extracció del mar del Nord. Els russos són els encarregats d’obligar els noruecs a tornar a la situació anterior per tal d’assegurar l’accés a l’explotació petrolífera i gasística. És una sèrie molt seriosa, molt a l’estil Nesbo, que indirectament ens permet visualitzar una bona part d’escenaris de les seves novel·les. És increïble, però gràcies a la literatura, gràcies a Nesbo, molts hem situat Noruega al mapa.