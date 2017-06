Inventem un Libercat

La setmana passada insistíem en el fet que, ara per ara, Amazon no posa la pistola al pit de ningú perquè hi faci negocis. Algú pot trobar aquesta afirmació conformista, quan sens dubte no ho és. Admetre aquest apriorisme és la base per combatre des d’una posició realista tot el que Amazon i empreses semblants poden significar per al món del llibre. Proposar alternatives al sistema de negoci d’Amazon implica replantejar molts dels apriorismes que hi havia en el sector. El sistema de preu fix, en la mesura del possible, va ser un bon escut protector de les petites llibreries davant les llibreries gegants. I ara resulta que mastodonts com la Fnac i El Corte Inglés són amenaçats pel sistema d’Amazon, que, simplement, el que fa és anar cobrint cada cop més espai comercial, sigui del producte que sigui. No només no et posa la pistola al pit perquè hi acudeixis, sinó que t’ofereix un servei òptim.

Llibreries valentes

No ens agrada, però hem d’aguantar el xàfec i oferir contrapartides. La Llibreria Calders, per exemple, ha optat per no vendre tots els llibres, sinó només els que creu que ha de vendre. I això exclou molt de material, sobretot bestsellers d’autors i editorials determinats. És una opció valenta, que implica una pèrdua de facturació a curt termini. Per contra, guanyarà una fidelització de clients inqüestionable. Tots volem que se’n surtin. Cal partir del fet inqüestionable que la tendència a comprar per internet és mundial, per a moltíssima gent fa modern, és el que cal, fins a extrems coneguts, en determinats sectors, d’acudir a la botiga real a visualitzar l’objecte del desig i després comprar-lo per internet sense que, sovint, ni tan sols hi hagi pel mig un descompte important. Vull un llibre? Miro si el tenen a Amazon. Això és així. Uber, com Amazon, comença a ser el mateix cas i per això fa competència als taxis. El servei d’Uber és millor? No. Però fa més modern. I els taxis són diplodocus. Una proposta: inventar-se un Amazon a la catalana. Una inversió forta del sector, totes les plataformes existents unides, amb una campanya agressiva (contra Amazon) i ganes de plantar cara. Inventar-se un, diguem-ne, Libercat que sigui millor que Amazon. Si no, a esperar que canviïn els hàbits de compra del segle XXI.