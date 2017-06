Amazon i els llibres

En un article del seu blog, La librería más grande del mundo, contra libreros, editores y autores, el prestigiós especialista del món editorial Guillermo Schavelzon dissecciona l’activitat d’Amazon en aquest sector. En qualifica l’activitat de “depredadora”, ja que no crea nou negoci ni s’esforça per vendre més llibres. Es limita a menjar-se el negoci de la competència i provoca un desert al seu voltant que afecta grans empreses com ara El Corte Inglés i la mateixa Fnac. Molt bé, en el supòsit que això sigui cert, què hi podem fer? Amazon no posa una pistola al pit del client per obligar-lo a comprar a casa seva. Els hàbits de compra canvien a una velocitat vertiginosa. Les compres a través d’internet, totes, semblen no tenir aturador. Diverses petites llibreries independents han decidit mantenir el negoci segons els seus paràmetres: només venem allò que creiem que val la pena. Per tant, no comprem determinats productes a determinades editorials. No cal dir que això repercuteix directament en la seva facturació, però ho assumeixen i anuncien una resistència a ultrança. ¿Actituds com aquestes poden equilibrar la tendència mundial a comprar per internet? Els que no s’hi han enganxat són feliços, amb llibreries com la Calders, per exemple. Però i els altres?

Malalts de xarxa

Els compradors decideixen. El món editorial és una indústria i els sedueix de la mateixa manera que fan altres rams. I per exemple, per Sant Jordi lluiten perquè la majoria de compradors, que no compren cap més llibre en tot l’any, comprin el que ells volen. Dins un món global, les grans corporacions imposen les modes i convencen els compradors que són lliures de comprar no solament un producte en particular, sinó d’una manera determinada. D’aquí dos dies, quan Amazon tingui dominat el mercat, podrà imposar a les editorials i a les distribuïdores “quins” llibres vol vendre. I determinades editorials i distribuïdores els hi fabricaran i els hi serviran. I molts clients d’Amazon compraran exactament aquests llibres i no pas uns altres. I es faran unes llistes de més venuts, d’allò més boniques i formoses. I el Gremi d’Editors i els mitjans públics i privats se’n faran ressò. I anar fent. Va així, això.