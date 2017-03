La invasió de la grapa

El futur que somiava de petit qualsevol fan dels superherois ja s’ha fet realitat: mai s’havien publicat tants còmics made in USA com ara. En realitat, ja no cal ni esperar-se al Saló, perquè l’allau de novetats dura gairebé tot l’any i fa temps que les llibreries especialitzades van curtes d’espai. I en aquesta invasió la grapa torna a ser la reina. Cada cop es publiquen més sèries en aquest format comic book -el més habitual és el de 24 pàgines-, que fins ara es reservava només per als superherois més populars de la Marvel i la DC. En el nostre mercat, el punt d’inflexió es va produir la primavera del 2015, quan l’editorial Planeta va començar a publicar els còmics de Star Wars -que també són de la Marvel- amb col·leccions en grapa com Darth Vader, de Kieron Gillen i Salvador Larroca, un supervendes als Estats Units que aquest mes arriba al final amb el número 25. “En comprovar que Marvel posava alguns dels seus millors autors en les noves sèries dedicades a la saga de Geroge Lucas, ens vam llançar al format en grapa amb una gran campanya comercial, com mai s’havia fet aquí. Els exemplars s’han distribuït a tot arreu, fins i tot on abans no arribaven còmics, i el resultat ha sigut molt bo”, explica David Hernando, director editorial de Planeta Cómic.

L’aposta, però, no s’ha quedat en els còmics de Star Wars. Gràcies a l’èxit de Saga, amb guió de Brian K. Vaughan i dibuixos de Fiona Staples, l’editorial també es va engrescar a publicar en grapa Paper girls, la nova obra del guionista més aclamat del moment, que s’emmarca en l’actual revival vuitanter dels nostàlgics dels Goonies. “Va ser un experiment amb un risc editorial molt alt perquè és una sèrie independent americana sense el suport comercial que té una gran llicència darrere, com és el cas de Star Wars. Però ha funcionat, el mercat l’ha acceptat, i una mostra d’aquest encert ha sigut veure que, arran d’això, la resta de companys editors estan llançant les seves pròpies grapes per provar sort”, afegeix Hernando, que no descarta seguir explorant nous llançaments: “Tenim algunes sèries més pensades en aquest format, però és molt important no perdre de vista que el format no ho és tot; és la combinació de format i contingut el que fa que l’aposta funcioni”.

Entre els que s’han sumat a la tendència destaca l’editorial Medusa, que aquesta primavera comença a publicar els còmics de Valiant, un univers superheroic ja conegut pels lectors catalans perquè durant una època els van editar en volums recopilatoris Panini i després Aleta. Així, a partir del 24 d’abril, entre diverses novetats de Valiant, hi haurà disponibles quatre noves col·leccions en grapa, Faith, Harbinger renegades, X-O Manowar i Generation zero.

Una època de renaixement

La distància respecte a la quantitat de còmics en grapa que es publiquen amb el segell de Marvel i DC, però, és encara enorme. L’editorial de Batman viu a més una època d’or gràcies a l’èxit de l’etapa Rebirth, una acollida que ha facilitat que es publiquin aquí més títols en aquest format. “Des del primer dia apostem per la grapa en les principals sèries de DC. Aquesta experiència ens va demostrar que hi ha un gran públic que segueix fidel al format grapa. Entre altres coses, permet que els lectors tastin diferents sèries perquè el seu preu és assequible”, diu Gustavo Martínez, l’editor a ECC dels còmics de la DC.

Publicar en grapa té moltes dificultats: s’han d’evitar sobretot els desfasaments de temps respecte a l’edició americana. “Un dels principals problemes és aquest, la coordinació mensual de tantes sèries. Hem d’evitar que cap vagi més avançada que una altra i pugui fer espòilersd’altres títols. És molt complex coordinar un univers tan cohesionat com l’univers DC”, conclou Martínez. Les novetats en format grapa d’ECC no s’aturaran en aquest Saló i ja tenen previst publicar noves col·leccions, com Superhijos, protagonitzada pels fills de Batman i Superman, que ha tingut un gran èxit de vendes i crítica als Estats Units. També apareixerà en aquest format la nova sèrie de la Liga de la justicia de América, amb una de les formacions més particulars de les que ha tingut aquest grup al llarg de la seva història.

Amb la quantitat de títols que es publiquen als Estats Units, a vegades la tria de les col·leccions que han de sortir en grapa és força complicada. “D’una banda, estudiem la popularitat de la col·lecció en un determinat moment. Per exemple, pot ser una bona aposta si hi ha prevista l’estrena d’una pel·lícula o una sèrie de televisió que s’hi basen. Però també pensem en la implantació històrica del personatge al mercat espanyol o en l’impacte de l’equip artístic. També analitzem la seva relació amb la resta de sèries. I finalment mirem la seva estructura interna, és a dir, si la seva narrativa encaixa millor en un tom o en grapa”, afirma Alejandro Martínez, director editorial de Cómics Panini, el segell dels superherois de Marvel.

Entre les novetats d’aquesta editorial per al Saló destaquen col·leccions com Vengadores USA i, sobretot, el nou gran esdeveniment de la Marvel: Inhumanos vs. Patrulla-X, l’enèsima guerra entre superherois de la casa de Stan Lee. Com és habitual, es publica una edició amb la portada oficial i una altra amb una portada alternativa, una estratègia comercial adreçada als col·leccionistes que guarden els seus tresors comiquers en bosses de plàstic.

El poder dels lectors

En la tria de nous títols també es té molt present, esclar, l’opinió dels lectors. “És normal vivint al segle XXI, perquè, ja sigui via xarxes socials i correus electrònics o via trobades i convencions, estem en contacte permanent amb els nostres lectors i estudiem les propostes que ens fan”, afegeix Martínez, que a més és optimista respecte al format.

Algunes veus crítiques consideren, però, que tants títols no són sostenibles i que s’ha arribat al límit. “El format en grapa és el més assequible i el que més facilita la continuïtat mes a mes. I això, el continuarà..., és una de les essències de Marvel. És cert que la grapa gaudeix de bona salut i sembla tenir un futur brillant, però encara és d’hora per saber si hem arribat a aquest màxim. Això només ho pot dir el temps”, conclou l’editor de Panini.

La revolució femenina

Ha trigat a arribar, però les heroïnes estan cada cop més presents en els comic books com a protagonistes de l’acció. En l’actualitat, algunes de les sèries més importants de Marvel, com Thor i Iron Man, estan protagonitzades per dones. I la tendència no deixa de créixer. A finals d’aquest mes, l’editorial Medusa llançarà Faith, una sèrie trencadora amb una heroïna amb sobrepès. Més combativa encara és Bitch planet, publicada en tom recentment per Astiberri, una crítica ferotge al patriarcat.