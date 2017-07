Les dues etapes del guardó

El premi Llibreter va néixer l’any 2000 amb la intenció de reconèixer una obra de ficció publicada “durant l’últim any i que hagués passat relativament desapercebuda als lectors”, recorda Antoni Daura, actual president del Gremi de Llibreters. El primer dels llibres afortunats va ser L’última trobada, de Sándor Márai, recuperació de Salamandra i Empúries d’una novel·la de l’escriptor hongarès publicada per primera vegada el 1942. L’elecció de Márai -que s’havia suïcidat el 1989 als Estats Units- va ser molt ben rebuda pels lectors: les bones vendes van fer que durant els següents anys se’n publiqués gran part de les novel·les.

Durant la primera etapa del Llibreter -que també distingia un àlbum il·lustrat, categoria que ha anat guanyant visibilitat els últims anys- es va potenciar autors com Javier Cercas, que el va aconseguir el 2001 amb Soldados de Salamina, J.M. Coetzee, que va guanyar-lo el 2003 amb L’edat de ferro poc abans de rebre el Nobel, i Robertson Davies, gràcies a El cinquè en joc, primera i excel·lent novel·la de la trilogia de Deptford: el guardó de l’any 2006 va permetre la consolidació del projecte editorial de Libros del Asteroide. “Quan portàvem una dècada del premi vam voler fer una reflexió sobre el perfil del llibres guanyadors -explica Daura-. En tot aquell temps només dos autors catalans l’havien aconseguit, Javier Cercas i Enrique de Hériz, i tots dos escriuen en castellà. Vam proposar desdoblar el premi de ficció a un autor en llengua catalana i a un autor d’altres llengües. La proposta es va aprovar per majoria en una assemblea”. Els primers guanyadors de la nova etapa van ser Jordi Puntí, amb Maletes perdudes, i Elizabeth Strout, amb Olive Kitteridge. Va ser l’any 2010: una vegada més, tots dos llibres van acabar tenint molt de recorregut entre els lectors. Des de llavors, alguns dels autors que han rebut el Llibreter han sigut Blanca Busquets, Gerbrand Bakker, Wajdi Mouawad, M. Mercè Cuartiella i Alicia Kopf.

Com funciona el premi?

El Llibreter és tan antic com el premi Libro del Año, del gremi de llibreters de Madrid, que actualment també està dividit en diverses categories. Un dels altres guardons del sector de l’Estat amb què comparteix objectius és el premi Euskadi de Plata. Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters, explica el funcionament del premi: “Hi ha un jurat per a cadascuna de les categories format per cinc llibreters en actiu. Aquest jurat rep al llarg de l’any les propostes que els fan arribar les llibreries: cal que els títols siguin publicats entre el maig de l’any anterior i el de l’any en curs, i que siguin de qualitat però no hagin rebut l’atenció que mereixien”. El jurat es reuneix tantes vegades com calgui -sigui presencialment o a través de debats per correu electrònic- fins que quan s’acosta la data de lliurament fa una última trobada decisiva, durant la qual es voten els candidats -que acostumen a ser entre tres i cinc per categoria- i es redacta per què s’escull els guanyadors. Tot i que el premi Llibreter vol ser un dels moments de trobada més importants del sector, ha sigut durant els últims anys que s’ha impulsat la festa en què s’anuncien els escollits. Ahir, a la sala Luz de Gas hi van passar més de 500 convidats.