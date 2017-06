El retorn de Bloodshot, la màquina de matar

Els fans de l’univers Valiant estan d’enhorabona perquè aquest mes torna un dels seus herois favorits, Bloodshot, un personatge conegut per l’extrema violència de les seves aventures. A la sèrie Bloodshot Reborn el lector es retroba per fi amb un personatge que, tot i tenir moltes semblances amb el Castigador de la Marvel, ha aconseguit fer-se un forat en l’Olimp dels justiciers de culte. El que més destaca en aquest còmic és el magnífic guió de Jeff Lemire, molt menys encotillat que en els seus treballs per a les grans editorials: Bloodshotés una lectura només per al públic adult, molt allunyada del món naïf d’altres superherois. Aquí la divisió entre bons i dolents no està clara, entre altres motius perquè el protagonista és el resultat d’un experiment paramilitar que el va convertir en una autèntica màquina de matar i amb els records manipulats perquè no es rebel·lés. D’aquell passat, però, ja no en queda res: l’antic assassí és ara un home sense cap poder, enganxat a les drogues i a l’alcohol i que treballa en un motel de carretera amb la por de recuperar la memòria i d’haver-se d’enfrontar als seus crims i a les seves pèrdues familiars. Això sí, a partir del segon capítol ja comença una nova massacre, com si s’activés en ell la seva addicció més antiga, la de la sang.