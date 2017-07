La màgia de Morrison per aturar l’apocalipsi

“Això és una barreja de L’exorcista i Apol·lo 13 ”, diu un dels protagonistes de Nameless. I la veritat és que el personatge fa curt, perquè aquesta minisèrie de Grant Morrison, que publica Norma, és un festival d’entreteniment en què es donen la mà els elements més dispars. Ciència-ficció, ocultisme, una amenaça apocalíptica via un misteriós asteroide a punt de xocar contra la Terra, vida extraterrestre, violència extrema, incursions al món oníric, batalles llegendàries entre àngels i dimonis, realitats alterades, personatges icònics com una dona amb vel que atrapa víctimes mitjançant els malsons... Ni David Lynch seria capaç de barrejar tantes coses. I el resultat és magnífic: en aquesta obra el guionista -una de les estrelles més admirades entre el fandom - torna a posar sobre la taula el gran reclam dels seus còmics: una inventiva aclaparadora que aquí beu de les fonts de la cultura popular, del cinema de gènere i dels còmics futuristes amb missió a la Lluna inclosa. A més, Morrison està acompanyat per un dibuixant que coneix a la perfecció la seva bogeria creativa, Chris Burnham, amb qui va treballar a Batman Incorporated, una memorable etapa del Cavaller Fosc. Nameless va ser publicat als EUA pel segell Image, del qual l’editorial Astiberri publica aquest mes un altre còmic imperdible: l’orgàsmica sèrie Sex criminals.