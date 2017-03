Una epopeia vikinga amb ulls de manga

Tot i tenir la seva (multitudinària) trobada, les editorials aprofiten també el Saló del Còmic per llançar entre les novetats algun manga i acontentar així les legions de seguidors de les historietes japoneses. Els lectors neòfits s’han d’enfrontar primer a la seva rígida classificació de gèneres per evitar ensurts. Vinland saga, però, no necessita presentació perquè és una obra coneguda més enllà dels àmbits otakus per la seva originalitat. Coincidint amb el Saló, Planeta DeAgostini publica el número 13 d’aquest aclamat seinen -categoria adreçada a un públic masculí de més de 16 anys-, que arriba en un moment molt oportú gràcies a la popularitat de la sèrie televisva Vikings.

Vinland saga explica, amb altes dosis d’èpica, les aventures de Thorfinn, fill de Thors, que va ser segrestat de petit després de la mort del seu pare. La recepció que va tenir l’obra de Makoto Yukimura al Japó va ser espectacular i va facilitar la seva exportació. En part, per la seva singularitat: no és habitual que els mangaka s escriguin sèries tan llargues sobre episodis històrics europeus. A banda d’aquest títol imperdible, entre les novetats de manga també destaca Deathco (ECC), un dels projectes més recents d’Atsushi Kaneko, l’autor de Wet moon, que torna a sorprendre amb aquesta distòpia punk.