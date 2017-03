La difícil conciliació familiar de Superman

Ara que el Superman original ha tornat a morir, la seva col·lecció està més viva que mai. Clark Kent ha sigut substituït per un altre kriptonià, el Superman d’un planeta alternatiu que tracta d’adaptar-se a la vida terrícola amb la seva família. De mica en mica, va entrant en el paper de superheroi, però en aquesta nova etapa el més interessant és precisament l’entorn familiar del protagonista. Aquest Superman està casat amb Lois Lane i tenen un fill, Jon, també amb superpoders, que acaba assumint el rol d’un renascut Superboy. I no és l’única figura que es recupera de la iconografia clàssica del personatge, perquè fins i tot hi ha espai per a Krypto, l’entranyable supergos creat el 1955 a les pàgines d’ Adventure Comics. Sens dubte, l’operacióRebirth -l’exitosa taula rasa que han fet a DC amb les seves col·leccions- ha funcionat perfectament en el cas de Superman i s’ha aconseguit tornar als orígens de l’home d’acer des d’una perspectiva fresca (gràcies, en part, al magnífic dibuix amb un toc de manga de Gleason). Amb apostes com aquesta, DC no para de guanyar terreny al mercat dels Estats Units i comença a ser habitual que doni una bona repassada a Marvel a les llistes dels còmics més venuts. I ho fa sense grans invents, només recuperant l’essència del gènere amb bones històries.