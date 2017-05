El dibuixant que sempre tria el camí més llarg

El segell barceloní Apa Apa està entossudit a fer que obrim els ulls i mirem el món amb estranyesa i curiositat. Els seus còmics ens obliguen a replantejar la mirada i qüestionar la relació entre les vinyetes i el sentit dels colors. Són una invitació a repensar la narració gràfica però també a deixar-se portar per les formes i el ritmes, pel flux orgànic de les imatges. Són còmics per llegir, per mirar i per reflexionar, però, sobretot, per viure i sentir. I un bon exemple d’això és una de les seves últimes referències, Fragmentos seleccionados, l’obra més ambiciosa que ha publicat fins ara del dibuixant gallec Andrés Magán.

Com el seu títol indica, el còmic reuneix diferents peces curtes de l’autor, retalls d’estils diversos que van de l’abstracció hipnòtica -les dues primeres històries són exemplars en aquest sentit- a la narració al·legòrica i poètica, dibuixant universos pertorbadors que escapen a la lògica literària i jugant amb la repetició i l’ús dels colors primaris i les textures. Quan a la tercera història del còmic el narrador planteja que hi ha dos camins per arribar al seu lloc de treball, un de curt i sense res interessant per veure i un camí més llarg però amb moltes coses en què fixar-se, tenim claríssim quin elegiria Magán.