Llums, ombres i bellesa del periodisme

Què és el periodisme? Una de les millors respostes a aquesta pregunta, més viva que mai, no la trobaran en un llibre de text o en l’obra d’un periodista, sinó en l’últim còmic de Sarah Glidden. A Oscuridades programadas, l’autora nord-americana acompanya dos amics periodistes i un exmilitar en el seu viatge a través de Turquia, l’Iraq i Síria, documentant els seus esforços per acostar-se a una realitat estranya i trobar històries que expliquin les conseqüències de la intervenció militar dels Estats Units al Pròxim Orient.

Com ja succeïa al còmic que explicava el seu viatge en busca de les seves arrels jueves, Una judía americana perdida en Israel (Norma), Glidden no pretén resumir la complexitat dels conflictes de la regió, sinó compartir unes impressions que fan venir ganes d’aprofundir en els temes. El seu relat, minuciós i empàtic, evita la temptació de convertir el periodisme en espectacle, i deixa constància de les frustracions i els dubtes dels protagonistes sobre la seva tasca. La distància objectiva del punt de vista i la calidesa dels dibuixos de Glidden -l’ús funcional de l’aquarel·la és clau- apuntalen un reportatge imponent sobre la bellesa del periodisme que explica les històries que troba, no les que busca.