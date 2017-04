L’inici del fresc sobre la societat francesa

Què és França? Algunes respostes les està donant Riad Sattouf (París, 1978) en els seus còmics. Fill de pare sirià i mare algeriana, criat a Algèria, Líbia, Síria i la Bretanya, Sattouf treballa amb humor i sensibilitat, però sense girar la cara a una realitat que és com és i no com voldria que fos. L’última obra de l’autor de L’àrab del futur és un retrat vivíssim de la societat francesa vista per una nena de 10 anys, un projecte titulat Los cuadernos de Esther i pensat a llarg termini. Diu Sattouf que tot plegat va néixer en un sopar, quan la filla de 10 anys d’uns amics va començar a explicar històries del seu dia a dia. “Era una nena francesa completament normal explicant-me històries genials”, recorda Sattouf, que de seguida va sentir la necessitat de dur aquella quotidianitat al còmic. Si no canvia d’opinió, el propòsit és anar publicant diferents volums fins que ella faci els 18 anys. De moment ha publicat la història de l’Esther de 10 anys, una nena fascinada pel pare, més suspicaç amb la mare embarassada i enfrontada amb el germà de 14 anys. “És un ximple”, repeteix ella.

La família i el col·legi són els espais on l’Esther viu alegries i decepcions que Sattouf disposa en pàgines d’una dotzena de vinyetes. No en necessita més un autor que sempre ha exhibit una magnífica economia narrativa. Però és que aquí fins i tot aconsegueix que cada plana tracti un tema diferent amb més profunditat del que sembla. L’Esther viu, mira i explica. Viu en una família que protegeix més a la filla que al fill. Mira un món on els nens busquen construir la identitat pentinant-se com els futbolistes i on les nenes juguen a ser mares i esposes. Explica el que viu i el que veu amb una franquesa tan aviat tendra com cruel, ja sigui el racisme, el classisme, el masclisme o l’assetjament escolar. I Sattouf, i això és molt important, ho posa en pàgina fugint de la complaença. Si només pensen llegir un còmic aquest any, que sigui Los cuadernos de Esther.