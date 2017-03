‘Escapar’, crònica d’un segrest a Txetxènia

El quebequès Guy Delisle es va fer un nom a mitjans de la dècada passada amb els dietaris en vinyetes dels seus viatges a regions convulses del planeta, on anava a treballar com a animador o per acompanyar la seva dona, treballadora d’una ONG. Pyongyang (Astiberri, 2005) o Crónicas de Jerusalén (Astiberri, 2011) oferien una visió personal de la vida a Corea del Nord o del conflicte palestí filtrada per la capacitat d’observació i el fi sentit de l’humor de Delisle. Un tipus de crònica basada en l’experiència i el detall revelador que en la seva nova obra evoluciona cap al testimoni periodístic: a Escapar, Delisle relata el segrest, captiveri i fugida de Christophe André, un treballador d’una ONG del Caucas que el 1997 va ser fet presoner per guerrillers txetxens. Al llarg de més de 400 pàgines, Delisle es fica en la pell d’André i descriu amb tot luxe de detalls l’odissea: les rutines dels segrestadors, les llargues hores de soledat, l’esforç per conservar la lucidesa... Minuciós, absorbent i amb un toc de thriller d’evasions, Escaparno es limita a relatar els fets sinó que els reviu, fent que el lector acompanyi el protagonista en els moments d’angoixa, les llargues hores de tedi i un inesperat desenllaç. Escapar és un còmic que atrapa el lector en més d’un sentit.