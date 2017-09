Batman, Flash i la misteriosa xapa d’‘smiley’ ensangonat

Al món comiquer dels Estats Units avui és un dia especial perquè DC celebra el Batman Day amb un munt d’activitats i productes nous relacionats amb el Cavaller Fosc. ECC, que publica aquí els seus còmics, s’afegeix a la iniciativa amb el llançament d’un dels títols més esperats de l’any, La chapa, el cross-over entre les col·leccions de Batman i Flash reunit en un únic volum d’edició limitada i amb dues portades diferents per triar. La chapa forma part d’una trilogia que va començar fa anys amb Flashpoint -la minisèrie que va canviar el destí dels superherois de la casa de Superman- i que va continuar a l’especial Renacimien to. Amb aquest últim còmic es va inaugurar l’actual etapa de DC, una de les de més d’èxit de la seva història recent i que ha posat Marvel contra les cordes. Al final de l’especial, Bruce Wayne trobava a la batcova la famosa xapa de Watchmen amb la cara d’un smiley esquitxada de sang, tota una icona del còmic dels superherois que anunciava la topada de l’univers DC amb la popular obra d’Alan Moore. A La chapa hi destaquen els capítols de Batman, perquè estan escrits per un dels millors guionistes del moment, Tom King -aplaudit per la critica gràcies a sèries com El sheriff de Babilonia - i dibuixats per Jason Fabok, una de les estrelles de l’editorial. L’espectacle, doncs, està garantit.