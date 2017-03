Un nou premi per "prestigiar" la literatura catalana

Fa una mica més d'un any, la concessió del premi Ramon Llull a Víctor Amela va aixecar una polseguera considerable a les xarxes socials i va acabar trascendint en diversos mitjans de comunicació. La bola de neu es va anar fent gran, i algunes veus van reclamar que era necessari un 'altre' model pels premis literarisa obres en català: els més ben dotats –el Llull i el Sant Jordi: cadascun d'ells ofereix 60.000 euros a l'obra guanyadora– són publicats per segells de Planeta, i tenen una visibilitat més alta que els premis a obra publicada, excepte probablement del cas del Llibreter, que acostuma a donar un impuls comercial notable als títols guanyadors, si bé no inclou dotació econòmica.

El premi Òmnium Millor Novel·la Catalana de l'Any que aquest dimecres ha estat presentat a la seu barcelonina de l'entitat s'afegeix al panorama de guardons literaris amb una bona notícia per als autors: oferirà 20.000 euros al guardonat i 5.000 euros a l'editorial que hagi publicat el llibre per fer-ne promoció. «L'objectiu a l'hora de tirar endavant un premi com aquest és triple: en primer lloc, volem prestigiar la literatura catalana –ha avançat Jordi Cuixart, president d'Òmnium–. En segon lloc, volem reconèixer els autors d'avui construint un palmarès que passi a formar part del cànon, i amb una dotació que sigui una ajuda a la professionalització dels escriptors. Un premi com aquest pot ser un bon aparador de projecció internacional, com ho és el Goncourt a França o l'Strega a Itàlia». Hi ha una tercera intenció que Òmnium fa extensiva a tot el seu programa cultural: «Volem que els lectors en llengua catalana creixin, i creiem que la novel·la és la principal porta d'entrada a la literatura popular i també a la de qualitat».

Com assegurar la credibilitat

A la presentació del premi, Josep Cots, d'Edicions de 1984, va recordar que un dels grans problemes de la «credibilitat dels jurats literaris és la seva independència». Com la garantiran, en aquest cas? Jordi Lon, cap de projectes d'Òmnium, va recordar que la iniciativa s'ha tirat endavant després de «tres anys de feina, parlant amb tothom i buscant una fórmula que no vagi en contra de res del que existeix» –hi ha premis similars com el Crexells, convocat per l'Ateneu barcelonès, dotat amb 4.000 euros– i tot seguit va detallar el funcionament del guardó: «Hi haurà un comitè de selecció que triarà entre les novel·les escrites i publicades durant l'any en català, que acostumen a ser entre 400 i 450 –va dir–. Aquest comitè està format per la bibliotecària Carme Fenoll, les llibreteres Olga Federico i Mireia Perelló i el crític i editor Bernat Puigtobella. Un cop facin la tria de títols, que serà d'uns 20 o 25, hi haurà un jurat integrat per cinc persones de prestigi i amb independència del món editorial que els llegirà i triarà tres finalistes que s'anunciaran durant la Nit de Santa Llúcia», vetllada en què es donen a conèixer els guanyadors de premis com el Sant Jordi, el Mercè Rodoreda de contes i el Carles Riba de poesia. El veredicte no es farà públic fins al mes de febrer. «El nostre repte i obsessió –ha remarcat Cuixart– és que el premi Òmnium sigui democràtic: que pugui premiar llibres tant d'editorials grans com mitjanes i petites». Dependrà del veredicte del jurat, que l'entitat donarà a conèixer properament.