El Govern commemorarà els 100 anys del naixement de Manuel de Pedrolo

El Govern ha acordat aquest dimarts commemorar el 2018 el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo amb l'organització de conferències, exposicions, projectes editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de la seva obra.

Manuel De Pedrolo (L'Aranyó, 1918 - Barcelona, 1990) és un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana contemporània, i va conrear tots els gèneres literaris i va col·laborar amb articles, contes i assajos a la majoria de revistes catalanes de l'època.

La seva novel·la 'Mecanoscrit del segon origen' va ser una de les més llegides durant la dècada dels 70: des de la seva publicació se n'han venut gairebé 900.000 exemplars, i és el llibre més venut del catàleg de Grup 62. A més de traduir nombroses novel·les, la seva producció creativa supera el centenar d'obres, sobretot en prosa, amb novel·les com 'Cendra per Martina', 'Joc brut', 'Totes les bèsties de càrrega' i 'Acte de violència' –reeditada l'any 2016 a Sembra LLibres– i va rebre guardons com el Premi d'Honor dels Lletres Catalans.