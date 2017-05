Es dissol el premi El Lector de l'Odissea per la retirada de suport de RBA-La Magrana

El premi El Lector de l'Odissea, que enguany havia de celebrar la 19a edició, ha quedat dissolt per part dels organitzadors, que han decidit no tornar a convocar el concurs. El motiu principal és que l'editorial RBA-La Magrana els ha retirat el suport per qüestions relacionades amb l'estratègia empresarial. Segons han explicat els responsables del concurs, el segell opta per focalitzar-se ara en promoure autors consolidats. RBA-La Magrana s'ha encarregat de publicar la novel·la guanyadora els darrers tres anys. Davant d'aquesta situació, i amb la inviabilitat de trobar una editorial que pugui assumir el premi, l'organització ha anunciat la fi del certamen. El premi estava dotat amb 10.000 euros i la publicació de l'obra.

Tot i això, els mateixos responsables d'El Lector de l'Odissea treballen en un nou projecte. La seva intenció és crear un concurs d'abast nacional amb la implicació de la Generalitat, el món editorial, les llibreries independents i els lectors. En comptes de premiar una novel·la inèdita, com era el cas d'El Lector de l'Odissea, es votaria un llibre que ja estigués publicat i el guanyador es traduiria al castellà, l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià.

Fins ara, El Lector de l'Odissea funcionava a través dels vots d'un centenar de lectors, que triaven la novel·la guanyadora entre textos inèdits. Un dels impulsors del reconeixement, Carmel Carrillo, destaca que el premi "ha contribuït a posar un granet de sorra per promoure el consum de la literatura catalana, estimular els lectors a consumir amb criteri i permetre que tinguin accés a tot tipus d'autors, no només els que són de renom".