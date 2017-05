Roger Mas, Clara Segura i Lluís Homar encapçalen el festival Poesia i +

La 12a edició del festival Poesia i + tindrà lloc del 6 al 16 de juliol a Caldes d'Estrac i a altres municipis del Maresme amb la figura de l'Alquimista, inspirada en l'obra de Josep Palau i Fabre, com a fil conductor. El cantautor Roger Mas, els actors Lluís Homar i Clara Segura i el poeta Hilari de Cara són alguns noms que passaran pel festival, que s'emmarca en la programació de l'Any Palau i Fabre. Roger Mas protagonitzarà el recital 'El dolor de la bellesa' al costat de Bikimel, Eduard Escoffet i Laia Martínez, mentre que Lluís Homar i Clara Segura posaran veu a la passió de Palau i Fabre per Picasso. El festival ha convidat l'actriu siriana Fadwa Souleimane, que hi participarà amb 'Són bombes, no coloms', una conversa amb la periodista de l'ARA Cristina Rivas en què parlaran del paper de l'escriptura i la literatura. Així mateix, Hilari de Cara formarà part de la 'Nit de poetes', en què estarà acompanyat de Sònia Moll i Rubén Luzón i que servirà per cloure el festival conjuntament amb l'actuació de Càntut, que s'ha dedicat a recuperar la tradició musical.

Els poetes Albert Balasch, Maria Sevilla, Guim Valls, Víctor Obiols i Vicenç Altaió també passaran pel festival, que deixa un espai de la programació a la música. La percussió de Coetus, el folk alegre de Joana Gomila i el duet format per Rosalía i Refree són algunes de les propostes del festival, que també acollirà actuacions de Pau Riba, Nico Roig, El pèsol feréstec i Isabel Vinardell amb Isabelle Laudenbach. El Poesia i + està dirigit per Mireia Calafell, Martí Sales i Pere Alameda.