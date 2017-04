Recuperar el pensament de Joan Fuster

El llegat del prolífic escriptor valencià Joan Fuster (1922-1992) continua en procés de reivindicació. Si fa uns mesos s'inaugurava a Sueca un museu dedicat a l'autor, aquest Sant Jordi, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, Sembra llibres publica 'Fuster per a ociosos' el proper 18 d'abril, una antologia preparada pel periodista i novel·lista Xavier Aliaga integrada per "fragments com flamarades" que aborden diversos dels temes presents en l'obra de l'assagista, des de la literatura, el futbol, la llengua, el país, la joventut i el rock fins a la filosofia i la política –dos dels temes estructurals en la seva obra–.

"La lucidesa granítica, la capacitat argumental, el verb punyent, el rigor insubornable, l'escepticisme militant i el domini precís de l'idioma, fins i tot en els textos més aparentment irrellevants, proporcionaran als lectors grans moments de glòria", promet l'editorial. És el tercer volum de la col·lecció de clàssics de Sembra, que s'afegeix al 'Llibre de les bèsties' de Ramon Llull, versionat per Roc Casagran i a una nova traducció de 'La metamorfosi' de Franz Kafka.

Entre les últimes publicacions destacades de l'obra de Joan Fuster hi ha el segon volum volum de l'obra completa, coeditat per Edicions 62 i la Universitat de València, que inclou llibres com 'Restriccions mentals' i 'Diccionari per a ociosos'.