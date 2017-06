Rafael Vallbona guanya el premi Sant Joan de novel·la

Un incident amb la bicicleta va enllaçar casualment l’escriptor Rafael Vallbona (Barcelona, 1960) amb la família Grau, que regenta un establiment de Puigcerdà des del 1892, a tocar de la frontera. “Vaig entrar a la seva botiga, Esports Iris, per primera vegada un dia que se m’havia espatllat la bicicleta”, recorda Vallbona. A partir d’aquell fet, l’escriptor va anar “estirant el fil” per descobrir la història de cinc generacions de la família, que després ha convertit en 'La casa de la frontera', la novel·la guanyadora del 37è premi BBVA Sant Joan. Dotat amb 35.000 euros (a part dels drets d’autor i exempt d’impostos), és el tercer guardó més generós de les lletres catalanes. En edicions anteriors l’han guanyat Carme Riera, Baltasar Porcel, Najat El Hachmi i Toni Sala, entre d’altres.

Escriptor prolífic i polifacètic, Vallbona és autor de més de 50 obres i ha sigut distingit amb diversos reconeixements al llarg de la seva trajectòria, com el Néstor Luján i el Ferran Canyameres. Abans de 'La casa de la frontera', ja havia explorat la realitat pirinenca amb títols com 'La comuna de Puigcerdà' (2000) i 'Forasters' (2007). En aquesta ocasió, però, l’escriptor va més enllà i elabora un fresc del segle XX trencant amb la perspectiva que té la capital catalana com a centre. “El relat s’explica des de la perifèria. Ells no han sigut protagonistes de la història, però tampoc els ha passat per davant com si res”, defensa Vallbona, que assegura que “viure a la muntanya no és ni fàcil ni plàcid”. La novel·la plasma aquest entorn hostil des de l’última carlinada fins a l’actualitat, passant per les guerres mundials i la dictadura franquista. Ho fa mitjançant les veus de narradors diferents en funció de l’època. Entre aquests hi ha el mateix Vallbona, que aborda el present des de les pròpies experiències al costat de la família protagonista.

Conxorxes i negocis fronterers

“Pràcticament tot el relat és de no-ficció, tot i que hi ha alguna part de realitat construïda”, certifica l’escriptor. Amb aquesta premissa, empresaris i personalitats reals treuen el cap per la novel·la, on fan i desfan conxorxes polítiques i negocis diversos mentre, amb el pas del temps, la casa fronterera de la família Grau es transforma en un hostal, una botiga de queviures, un bar i, finalment, una botiga d’esports.

Vallbona també aborda la relació amb els veïns del nord, amb els quals mantenen “un vincle d’amor i odi”, i les divisions que ha patit històricament el territori. “Primer, la Cerdanya va ser sotmesa a un esquarterament múltiple amb el tractat dels Pirineus. Ara és una comarca natural partida en dues províncies”, subratlla. La novel·la es publicarà al setembre amb el segell d’Edicions 62.