Pilar Rahola guanya el premi Ramon Llull 2017

La periodista i escriptora Pilar Rahola ha guanyat el 37è premi Ramon Llull amb 'Rosa de cendra', una novel·la ambientada durant la Setmana Tràgica. Atorgat per Planeta, està dotat amb 60.000 euros. Després de retrocedir al segle XIX amb 'Mariona' i als anys 1920-1930 amb 'El carrer de l'embut', ara se centra en els primers anys del segle XX i en les revoltes que hi va haver el 1909 arran de la mobilització de reservistes per ser enviats al Marroc, a la guerra de Melilla.

"Quan vaig acabar 'Mariona' tothom s'imaginava que l'Albert, el seu net, que marxava a la guerra de Cuba, seria un noi tendre i innocent", ha comentat aquest divendres al migdia. "Em vaig posar a escriure 'Rosa de cendra' per veure què passava després de l'estada en aquesta guerra tan traumàtica, que converteix el personatge en un antiheroi i que és un dels protagonistes de la novel·la".

"'Rosa de cendra' és un llibre ple d'il·lusions i esperances, de misèries i contradiccions profundes -ha dit–. Hi apareixen molts temes: Solidaritat Obrera, el naixement del catalanisme polític, el lerrouxisme, la deriva anarquista... El Passeig de Gràcia canvia de manera esplendorosa, s'obre la Via Laietana i la ciutat es converteix en un lloc esplendorós al mateix temps que es cremen convents i hi ha violència. Jo volia que el llibre es digués 'Rosa de foc', en homenatge al nom que li posaven els intel·lectuals anarquistes. Vaig imaginar que després que la rosa cremi hi ha la cendra: la cendra té un punt d'esperança, per això em vaig quedar amb aquest títol".

Tot i l'abundant bibliografia de ficció sobre la Setmana Tràgica, Rahola no ha volgut llegir cap novel·la sobre el tema perquè no l'influís. "El meu estil és molt diferent del de tothom, però crec que m'hauria influït d'una manera o altra", ha dit. L'autora ha dit que escrivint el llibre s'ha trobat amb paral·lelismes amb el present: "Solidaritat Catalana és com Junts pel Sí: estan junts en una candidatura electoral però es porten a matar. Hi ha moviments alternatius antisistema com la CUP o el sindicalisme en alguns dels discursos de principis del segle XX. També hi trobareu el discurs espanyolista de Ciutadans. Així i tot, el que explico a la novel·la és històric i comprovable".

La tercera novel·la en quatre anys

Després de publicar diversos assajos i llibres de no-ficció –sobre política, religió, feminisme i adopció; els més recents 'La màscara del rei Artur' (2010) i 'La República Islàmica d'Espanya' (2011)– Pilar Rahola va tornar a la novel·la el 2013 amb'El carrer de l'embut' (RBA-La Magrana), que es va convertir en un dels llibres més venuts d'aquell Sant Jordi. Havia debutat en la ficció el 1983 amb 'Aquell estiu color de vent', després de llicenciar-se en filologia catalana i hispànica als 80, i abans de ser editora de Pòrtic i d'entrar en política. 'El carrer de l'embut' anava des de l'any 1923, coincidint amb el cop d'estat de Primo de Rivera, fins a la proclamació de l'Estat Català per Lluís Companys, i s'ambientava a Cuba i Cadaqués. El 2014 continuava la carrera literària amb 'Mariona' (RBA-La Magrana) que arrencava l’any 1824 i acabava el 1870, ambientada a Barcelona i amb un personatge femení que passava "de l’acceptació a rebotar-se amb el segle".

El premi Ramon Llull es va instaurar el 1981 i el va guanyar Joan Perucho. Des de llavors l'han rebut Pere Gimferrer, Carme Riera, Terenci Moix, Nestor Luján, Joan Barril, Maria de la Pau Janer, Baltasar Porcel, Màrius Carol, i en la darrera dècada, Gabriel Janer Manila, Najat El Hachmi, Carles Casajuana, Vicenç Villatoro, Núria Amat, Imma Monsó, Sílvia Soler, Care Santos, Xavier Bosch i Víctor Amela. Havia estat el premi més ben dotat de les lletres catalanes, però des del 2013 està 'empatat' amb el Sant Jordi a 60.000 euros.