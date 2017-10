Arturo Pérez-Reverte guanya el Premi Internacional Barcino de Novel·la Històrica

Arturo Pérez-Reverte (Cartagena, 1951) ha guanyat el 5è Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino per la seva obra. El jurat, que li ha donat el guardó per unanimitat, destaca que l'escriptor ha combinat al llarg de molts anys "històries majúscules i minúscules sota una acurada documentació, una mirada pessimista i 'galdosiana' del passat que per dret propi ja s'ha etiquetat com a 'revertiana' i una obsessió pel llenguatge, que ha adaptat sempre que la divulgació ho ha exigit". Així mateix, els membres del jurat defensen que la missió de Pérez-Reverte és "entretenir" a través de la novel·la històrica "però també ajudar-nos a comprendre una època".

"És un escriptor que fuig dels paranys, els llocs comuns, i construeix artefactes narratius amb els que aconsegueix que el temps passat il·lumini el present", diu el jurat, que està format pel periodista Òscar López, la novel·lista Care Santos, el periodista Sergi Doria, l'escriptor Enric Calpena i el comissari de Barcelona Novel·la Històrica, Fèlix Riera. El premi se li ha concedit en el marc de la cinquena edició del certamen literari Barcelona Novel·la Històrica. Anteriorment l'han rebut els escriptors Lindsey Davis, Santiago Posteguillo, Simon Scarrow i Christian Jacq.

Arturo Pérez-Reverte va ser reporter de guerra durant 21 anys, Amb més de 20 milions de lectors arreu del món, moltes de les seves novel·les han estat portades al cinema i a la televisió.