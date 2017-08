Mor l'escriptor de ciència-ficció Brian Aldiss als 92 anys

L'escriptor britànic Brian Aldiss, conegut pels seus relats de ciència-ficció, que van marcar el gènere literari a partir de la dècada del 1960, ha mort aquest dissabte a Oxford, segons ha informat el seu agent. Aldiss era conegut sobretot pel conte 'Supertoys last all summer long'. Escrita el 1969, la història estava protagonitzada per un robot amb aparença de nen que va servir de base el 2001 per al film 'Intel·ligència artificial', del director nord-americà Steven Spielberg.

Però més enllà d'aquest relat, Aldiss va publicar altres històries que es van convertir en clàssics de la ciència-ficció al Regne Unit, com ara 'Non-stop', 'Hothouse' i la trilogia 'Helliconia'. També va creuar les fronteres del gènere i va convertir-se en un "escriptor de memòries", segons el descriu el seu agent literari. En aquest camp, Aldiss va inspirar-se en els seus records de viatges per l'Orient i per Birmània per escriure la saga novel·lística 'Horatio Stubbs'.

Al llarg de la seva trajectòria literària va rebre diversos reconeixements, com ara el premi Hugo de ciència-ficció el 1962 per la sèrie de relats curts 'Hothouse' i el premi Nebula el 1965 per la novel·la curta 'The saliva tree'. Les seves últimes novel·les van ser 'Harm' (2008) i 'The finches of mars' (2013), en què abordava les contradiccions de la guerra contra el terror.