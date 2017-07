Mor el dibuixant argentí Landrú als 94 anys

El dibuixant argentí Juan Carlos Colombres, 'Landrú', conegut per la seva particular forma de plasmar la realitat política, social i cultural durant més de 60 anys, ha mort als 94 anys a Buenos Aires, segons ha informat aquest divendres en un comunicat la fundació que porta el seu nom.

Després de deixar arquitectura a mitja carrera, Colombres es va fer dibuixant professional i va començar a signar els seus dibuixos amb el pseudònim de Landrú, en al·lusió a un famós assassí en sèrie francès de finals del segle XIX.

Fundador de la revista 'Tía Vicenta' el 1957 i col·laborador en multitud de mitjans de comunicació –entre els quals hi hauria 'La Nación' i 'Clarín', la seva obra va reflectir la història política i social de l'Argentina i la resta del món durant la segona meitat del segle XX i principis de l'actual.

"Les seves frases, acudits i brillants reflexions encara segueixen vigents i ens fan prendre amb humor la realitat actual de la nostra societat", recorda la seva fundació, dedicada a difondre i mantenir la seva obra.

Entre els moments més insòlits de la seva trajectòria s'hi troba la invitació que el 1959 li va fer el departament d'Estat dels Estats Units per recórrer tot el país. Va ser llavors que va conèixer Walt Disney.

El 1994, durant un assalt a casa seva, va rebre un tret a la mà dreta, la que utilitzava per dibuixar. No obstant això, després de diverses operacions, es va recuperar.

Landrú va passar els seus últims anys a la seva casa del barri de Recoleta, a Buenos Aires, envoltat de la seva família. En els últims mesos sortia poc, però rebia visites de familiars i amics i seguia de prop les notícies nacionals i internacionals, com sempre va fer al llarg de la seva carrera. "No va deixar de riure's de la realitat", recorda la fundació del dibuixant.