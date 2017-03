Mor Robert James Waller, autor d''Els ponts de Madison'

L'escriptor Robert James Waller, autor d''Els ponts de Madison', ha mort aquest divendres als 77 anys, segons ha confirmat la seva agència literària. Publicada el 1992, la novel·la que el va donar a conèixer relatava un romanç agredolç entre una mestressa de casa d'Iowa i un fotògraf. El llibre es va convertir en un 'best-seller', es va traduir a 40 idiomes i se'n van vendre 50 milions d'exemplars. També es va adaptar al cinema per Clint Eastwood, en un film que també va protagonitzar Meryl Streep.

A banda d''Els ponts de Madison', Waller va escriure sis novel·les més. Entre els seus títols hi ha 'Slow waltz in cedar bend', 'Puerto Vallarta squeeze' i 'A thousand country roads', un epíleg d''Els ponts de Madison'. Més enllà de la seva faceta com a escriptor, Waller era músic i fotògraf. Així mateix, va exercir de professor de cursos de gestió, matemàtiques i economia a la Universitat del Nord d'Iowa durant diversos anys.