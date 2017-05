Miquel Adam, nou editor d'Ara Llibres i Amsterdam

Amb l'últim Sant Jordi "superat amb èxit", Som Ara Llibres –que engloba els segells Amsterdam, Ara i Now Books– ha anunciat "la imminent incorporació" a l'equip de Miquel Adam Rubiralta, fins ara cap de premsa d'Edicions de 1984 i autor del llibre de relats 'Torero d'hivern' (2015). Adam substituirà Mireia Lite i s'ocuparà dels segells Ara i Amsterdam i treballarà en l'equip dirigit per Joan Carles Girbés, que fa uns mesos anunciava també el rellançament de la prestigiosa col·lecció Bernat Metge.

"Afronto aquesta etapa amb moltíssima il·lusió, com no podia ser d'altra manera", ha explicat Adam a l'ARA aquest migdia. "En Girbés i el seu equip tenen un pla, tenen projectes i ambicions –ha afegit–. Sempre s'ha dit que entre els grans grups i les petites editorials (quin nom més terrible, atès que són grans editorials) hi manca la baula del mig: al sector editorial s'hi trobava a faltar musculatura. I Joan Carles Girbés i la gent d'Ara Llibres han volgut fer un pas endavant. Que m'hagin convidat a fer el pas amb ells és un honor i una responsabilitat que estic disposat a acceptar".

Així anunciava l'anunci l'editorial: "Miquel Adam, una persona ben coneguda al sector editorial, ha estat vinculat a segells independents com ara Icària, Laertes, LaBreu i, des de fa prop de 5 anys, Edicions de 1984. Ens fa molt de goig comptar amb la seua vitalitat i el seu talent per acarar els reptes de futur que ens hem plantejat. Ell serà, a partir del dia 22 de maig, editor dels segells Ara Llibres i Amsterdam, i pren el relleu de Mireia Lite, una gran editora que ara emprèn nova aventura professional i a qui agraïm de cor la dedicació dels dos últims anys".