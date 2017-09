Mariano Quirós guanya el premi Tusquets de novel·la

L'escriptor argentí Mariano Quirós ha guanyat el premi Tusquets Editors de novel·la amb 'Una casa junto al Tragadero'. Segons el jurat, l'obra ha sigut escollida d'entre 472 manuscrits per la "força" del relat, i se n'ha valorat també el "poder hipnòtic en la successió de perills que viu la protagonista", així com "l'encert" en la composició de la novel·la. El premi consisteix en una estatueta de bronze, dissenyada per Joaquín Camps, i en un avançament sobre drets d'autor de 18.000 euros.

'Una casa junto al Tragadero' està protagonitzada pel Mut, un personatge que viu als afores d'un poble estrany al nord de l'Argentina. La seva tranquil·litat es veu pertorbada per l'arribada al seu petit oasi de joves membres de la Fundació Vida Silvestre. Quirós fa que el lector sigui testimoni dels orígens i les veritables motivacions dels personatges a mesura que s'endinsen en la novel·la.

Mariano Quirós ha publicat les novel·les 'Robles' (primer premi Biennal-CFI), 'Torrente' (Premi Festival Iberoamericà de Nova Narrativa), 'Río Negro' (Premi Laura Palmer no ha mort), 'Tanto correr' (Premi Francisco Casavella) i 'No llores, hombre duro' (Premi Festival Azabache i Premi Memorial Silverio Cañada, de la Setmana Negra de Gijón).