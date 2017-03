L'immens llegat pòstum de Ricardo Piglia

L'escriptor argentí Ricardo Piglia, mort el passat 6 de gener, va treballar en els seus últims temps, conscient de la implacable malaltia degenerativa que patia –l'Esclerosi Lateral Amiotròfica–, "a un ritme de dotze hores diàries, els set dies de la setmana", amb l'objectiu de tancar sis projectes literaris que es publicaran en els propers anys.

Segons ha informat la seva agència literària Schavelzon Graham, Ricardo Piglia va deixar preparats diversos títols. El primer d'ells són "Los diarios de Emilio Renzi, 3. Un día en la vida", que serà publicat per l'editorial Anagrama a Argentina, Mèxic i Espanya el mes de setembre del 2017.

"Por un relato futuro. Conversaciones con Juan José Saer" és una altra de les obres que seran publicades també aquest any a Argentina, Mèxic i Espanya. Es tracta d'una edició corregida d'una obra de petita tirada realitzada a Espanya en 2016.

Un volum de contes amb inèdits

Un llibre de dotze contes, vuit d'ells inèdits i que porta per títol 'Los casos del comisario Croce' serà una altra de les novetats literàries d'aquest escriptor considerat un clàssic contemporani, al qual s'unirà el llibre 'Escenas de la novela argentina', que reuneix la sèrie de classes que va donar l'escriptor a la televisió pública d'Argentina l'any 2012, a les quals va afegir quatre comentaris per cadascuna d'aquestes lliçons.

També es publicarà l'edició definitiva de tots els seus contes revisats per ell mateix amb el títol 'Cuentos completos', a més del llibre 'Un día en la vida', una 'nouvelle' que integra el tercer tom dels diaris d'Emilio Renzi: "la futura edició com a llibre separat va ser un desig exprés de l'autor ", segons precisa la seva agència literària.

A més d'aquests títols, altres obres que van quedar revisades parcialment són 'Teoría de la prosa', una revisió i edició d'un seminari que Ricardo Piglia va dictar a la Universitat de Buenos Aires el 1995, 'La China, 1973. Fragmentos de un diario', 'La Argentina en pedazos y otros prólogos' i 'Ensayos completos'.

També va deixar un extens arxiu digital i en paper, de material inèdit, notes, documents, i fotografies, organitzat per temes i títols. Tots aquests materials, incloent els cent quaderns manuscrits dels 'Diarios de Emilio Renzi', una part de la seva biblioteca, i l'arxiu complet d'autor, van ser dipositats per Ricardo Piglia a la Firestone Library de la Universitat de Princeton, de la qual era professor emèrit, i estaran a disposició dels investigadors.

Ajudat per un equip de cinc assistents encapçalat per Luisa Fernández, l'autor argentí va anar deixant per escrit, en els últims anys, instruccions i comentaris sobre tots els seus projectes, plans, dates de publicació i estat de cadascun d'ells.