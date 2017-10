Liberisliber, la cita literària ineludible d'aquest cap de setmana

Fa vuit anys que Besalú es converteix en epicentre de l’edició independent gràcies a la fira Liberisliber. A poc a poc, la cita, que se celebra aquest cap de setmana, ha anat creixent i aglutinant bona part del sector –majoritàriament del territori català–, i enguany ja són 50 les editorials que hi seran presents, entre les quals hi ha Adesiara, Arcàdia, L’Altra, Club Editor, Comanegra, Periscopi, LaBreu, Libros del Zorro Rojo,Raig Verd i Sidillà. De Madrid hi seran presents Nórdica i Narval. De l’Aragó, Jekyll and Jill i Nalvay. Del País Valencià, 3i4, i de Balears AdiA edicions, que compta amb un poderós catàleg de poesia.

Liberisliber és també un potent altaveu cultural que organitza una trentena de debats, taules rodones i activitats. Els catedràtics d’economia Antón Costas i Juan Torres afrontaran el repte de contestar si cal una reforma o la substició del capitalisme (dissabte, 12 h). El filòsof Josep Maria Esquirol, la directora de cinema Alba Sotorra i la periodista Laia Altarriba parlaran sobre ‘què produeix la cultura avui en dia’? (dissabte, 17 h). Elisabet Riera presentarà la novel·la Llum (diumenge, 12 h). Carol López, Pau Miró i Jordi Casanovas es preguntaran per les especificitats de l’escriptura d’obres de teatre (diumenge, 17 h). Finalment, Roger Mas tancarà les jornades amb un concert (diumenge, 19 h).

També durant la fira es faran públics els guardons Liberisliber, se sabrà qui guanya el segon premi Francesc Garriga de poesia a autors inèdits i s’inauguraran noves seccions, com ara les converses amb traductors –on participen Antoni Clapés, Jordi Mas i Misael Albarracín–, la trobada entre vuit il·lustradors i vuit editors per estimular nous projectes editorials i, finalment, el recital de relats de Víctor Català a càrrec de la poeta Blanca Llum Vidal (dissabte, 18 h).