Hakan Günday: “Quan obeeixes ordres pots cometre els pitjors crims sense sentir-te culpable”

Considerat l’enfant terrible de les lletres turques -fill de diplomàtic, nascut a Grècia, educat a Brussel·les i molt crític amb el règim del seu país- Hakan Günday s’enfronta a la realitat llançant preguntes. Amb Daha! (Periscopi/Catedral), l’escriptor es capbussa en l’infern del tràfic de persones a partir de la mirada del Gazâ, el fill d’un traficant salvatge i assassí. Ahir l’autor va tancar el cicle Vella Europa, noves utopies al CCCB amb la conferència El preu de la por.

Per què en Gazâ és un nen?

Escriure és la millor eina per pensar. Quan vaig començar a escriure, em vaig proposar fer-ho sobre allò que no entenc i que l’inici de cada novel·la fos una pregunta. I un nen formula preguntes, perquè no ha passat prou temps al món per habituar-se a totes les tragèdies del planeta. Però un adult, després de llegir un article sobre la mort de 40 persones que han intentat creuar el mar Egeu, la primera reacció que té és passar la pàgina i arribar als esports.

La novel·la presenta situacions de barbàrie i brutalitat a través del tràfic de persones. Per què es va fixar en aquest fenomen?

Volia estudiar la naturalesa de la relació entre l’individu i el grup. El tràfic d’éssers humans es basa en aquesta relació. Pots ser professor o jardiner, però quan abandones la teva llar amb un destí desconegut, tot el que has après al llarg de la vida no serveix absolutament per res. Et converteixes en un fugitiu i estàs obligat a cedir tota l’autoritat al traficant. Aquí és on s’estableix una dictadura en pocs segons.

En Gazâ fa un experiment sociològic amb 30 il·legals que té tancats en un magatzem. Però la normalitat del protagonista és l’absència d’educació emocional. ¿És víctima d’un altre experiment sociològic?

Sí. Viu en un experiment sociològic que anomenem realitat. El pare dirigeix el laboratori, on la vida de les persones no té valor. Se’ls veu travessar deserts i mars i se’ls tanquen les portes al nas. En Gazâ recrea l’experiència en un dipòsit on hi ha 30 persones completament desesperades. Ell reprodueix la relació que manté amb el pare, basada en l’abús, la pressió i la violència, i observa què passa. Vol veure si és possible trobar sortida al cercle viciós per a aquestes persones, però s’adona que les coses empitjoren. Aleshores entén que està sol davant del seu enorme problema, on el centre és el pare, i marxa a la recerca d’una solució que s’ha d’inventar. Perquè intentar resoldre els nous problemes amb vells mètodes no funciona.

¿És més fàcil escriure sobre la barbàrie d’en Gazâ gràcies al fet que el seu pare és un assassí?

L’existència d’aquest pare ajuda a crear una cadena de violència. Però en Gazâ aprèn ràpidament que la qüestió d’aquest horror es deu als posicionaments i a les decisions que pren a la vida. Com a éssers humans, tenim la capacitat de produir l’horror a partir de zero. Quan l’infant ho entén comença la seva cerca de redempció, perquè té por de si mateix.

Ell és conscient de la brutalitat dels actes que comet, però no expressa un sentiment de culpabilitat. Per què no sent penediment?

Durant molt de temps, en Gazâ creu que per ser una persona com cal ha d’obeir el seu pare. I quan obeeixes ordres pots cometre els pitjors crims sense sentir-te culpable, perquè has cedit la responsabilitat de presa de decisions a una altra persona. En Gazâ diu que si no trobes una altra persona per cedir-li aquesta responsabilitat, sempre et queda Déu. Al principi, el fet de legitimar l’horror de la seva vida amb l’obediència implica que no senti culpabilitat. Amb el temps, quan la malaltia psicològica esdevé una presó, s’adona que ell també ha pres decisions.

Defineixes Turquia com un pont entre civilitzacions. ¿Ho segueix sent?

Si Turquia fos capaç de fer les paus amb si mateixa, aleshores podria convertir-se en un pont. Però no és suficient ser un pont, cal que estigui obert i que hi hagi circulació. El potencial de ser un pont existeix, però Turquia encara no ha acabat la guerra amb si mateixa.

La primera novel·la sobre la crisi dels refugiats

Daha! és la primera paraula que aprenen els il·legals que travessen Turquia a la recerca d’una vida millor. El mot significa més en turc i els fugitius l’utilitzen per demanar més aigua i menjar als traficants. Günday s’apropia de la paraula per batejar una novel·la on es concep com a normal sotmetre els refugiats a tot tipus de perversions.

Escrita el 2013, Daha! s’integra en la barbàrie, el sadisme i l’agonia derivats d’un context on els éssers humans són tractats com a mercaderia. Guardonat amb el premi Médicis Étranger el 2015, és un dels primers llibres sobre la crisi dels refugiats i relata, amb una veu narrativa tan clara com esfereïdora, l’impacte de créixer en un entorn sense afecte ni moral.