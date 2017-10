Francesc Puigpelat guanya el premi Gran Angular amb una novel·la d'aventures

L'escriptor i periodista Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959) ha guanyat el XXVII Premi Gran Angular de literatura juvenil per la novel·la 'La ciutat secreta del Toubkal', convocat per l'editorial Cruïlla. L'obra se situa l'any 1941, quan una arqueòloga francesa, Julie Bonnet, arriba a Aroumd, una vila marroquina al peu del Toubkal. Allà coneix la Fàtima, una jove de setze anys, òrfena, que serà la protagonista de la història. Juntes hauran de lluitar per evitar que es facin amb les pintures rupestres de la serralada del Toubkal i saquegin l'Atlàntida, un poblet secret de només un enigmàtic habitant. El guardó El Vaixell de Vapor 2017 de literatura infantil ha quedat desert perquè cap de les obres tenia el nivell requerit per guanyar un premi literari. Els guardons tenen una dotació d'11.000 euros cadascun.

'La ciutat secreta del Toubkal' narra la història de l'arqueòloga francesa Julie Bonnet i la jove Fàtima, que lluitaran contra una expedició alemanya comandada per un coronel de les SS, el Franz Wellens, i per un arqueòleg francès, el Thierry Lamarque, que busquen les pintures rupestres a la serralada del Toubkal. Julie i Thierry s'havien conegut anys enrere, en una expedició durant la qual havia mort el Paul Bonnet, el germà de la Julie. Ella sempre ha sospitat que va ser el Thierry Lamarque qui va assassinar el seu germà per enveja, ja que Paul havia descobert la mítica ciutat de l'Atlàntida. La Fàtima es converteix en la guia de la Julie i juntes troben l'Atlàntida, on només hi ha un habitant: l'Egbon Djinn, una mena d'esperit que apareix als cims de la serralada quan cauen les primeres nevades. Però els nazis, que les han seguit, també arriben a l'Atlàntida i es preparen per saquejar-la. La Julie i la Fàtima intenten impedir-ho, però els alemanys les capturen i amenacen d'assassinar-les.