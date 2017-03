La literatura catalana “desembarcarà” amb 80 creadors a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya

Una vuitantena de creadors de Catalunya i les Illes Balears participaran a la propera Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, que tindrà lloc del 3 al 6 d'abril i tindrà com a convidada especial la literatura infantil i juvenil en català. Autors, il·lustradors, editors i llibreters formaran part de la programació catalano-balear de la mostra, que també comptarà amb representants valencians i, fins i tot, andorrans. Entre els creadors que hi seran presents hi ha David Cirici, Marina Espasa, Jordi Sierra i Fabra, Care Santos, Maite Carranza, Roser Capdevila, Miguel Gallardo i Anna Llenas.

El desplegament de la literatura catalana a Bolonya està impulsat per l'Institut Ramon Llull amb una inversió de mig milió d'euros. La directora de la fira, Elena Pasoli, la consellera balear de Cultura, Ruth Mateu, i el conseller de Cultura, Santi Vila, han presentat aquest dijous la programació de la fira, que és la més important del món dedicada al llibre infantil i juvenil. Han precedit la cultura catalana com a convidats d’honor els últims anys Suècia, el Brasil, Croàcia i Alemanya.

La participació catalana a Bolonya es desenvoluparà en dos fronts. D'una banda, s'instal·larà un estand de 140 metres quadrats al recinte firal. En aquest estand hi haurà representades 42 editorials que editen llibres infantils i/o juvenils en català i, alhora, es duran a terme activitats i trobades professionals. De l'altra, hi haurà una desena d'accions i activitats escampades per la ciutat. Entre les propostes organitzades a Bolonya hi haurà una exposició d'il·lustració catalana al claustre de l'Archiginnasio i comissariada per Paula Jarrin. També s'oferiran tallers i activitats literàries a les biblioteques Salabrosa i de l'Archiginnasio, s'organitzarà un simposi literari i tindrà lloc un seminari de traducció literària català-italià. A més, les obres de Pilarín Bayés s'exposaran a la mostra 'Catalunya il·lustrada', que s'instal·larà al Palazzo d'Accursiouna.