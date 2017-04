Comença l'Any Palau i Fabre, centrat en la poesia, el teatre i la relació de l'escriptor amb Picasso

La poesia, el teatre, Picasso i la Fundació dedicada a l'escriptor seran els eixos temàtics de l'any Palau i Fabre, que commemorarà fins a l'abril de 2018 el centenari del naixement de Josep Palau i Fabre.

La directora de la Fundació Palau i Fabre, Maria Choya, ha remarcat aquest dimecres en la presentació que "Palau és el gran reivindicador de la relació de Picasso amb Catalunya, i aquesta commemoració serà una oportunitat per posar de nou al mapa la Fundació", inaugurada pel propi Palau el 2003 a Caldes d'Estrac, municipi del Maresme.

El comissari de l'any Palau, Manuel Guerrero, ha anunciat que la commemoració s'iniciarà el pròxim 21 d'abril amb la col·locació per part de l'Ajuntament de Barcelona d'una placa a la casa on va viure, al número 99 del carrer Bruc. L'Any Palau servirà, segons Guerrero, per "donar a conèixer la seva obra com a escriptor, com a poeta, narrador, assagista, dramaturg, per donar suport i consolidar la Fundació, i per donar testimoni de la seva aposta per la modernitat i l'avantguarda".

El logotip de l'any Palau, que sembla inspirat en un faune picassià o en la cèlebre màscara de teatre grega, és obra de l'artista mallorquí Miquel Barceló, un dels seus artistes preferits.

L'obsessió per Picasso

Per abordar una de les "grans obsessions" de Palau Fabre, que va convertir l'obra picassiana en objecte d'estudi durant tota la seva vida, el Museu Picasso de Barcelona i la Fundació Palau acollirà el Congrés Internacional "Picasso i identitat", que situarà les aportacions de l'estudiós barceloní en el conjunt dels estudis picassians.

L'exposició 'Palau mira Picasso', comissariada per Víctor Fernández, que s'inaugurarà primer al Museu Casa Natal de Picasso a Màlaga i a la tardor es podrà veure a Caldes d'Estrac, mostrarà per primera vegada tot el material inèdit que Palau va fer de totes les seves visites a Picasso i als seus tallers, així com dels llocs en els quals el pintor malagueny es va inspirar, una documentació, complementada amb una obra inèdita de Picasso, que permetrà conèixer el mètode analític i d'estudi de l'expert.

El centenari servirà també per donar a conèixer els "llocs on va viure i va escriure i que van condicionar la seva vida i obra", començant per Barcelona, on va néixer i va viure; o París, on va viure en exili voluntari durant quinze anys i on va acabar 'Poemes de l'Alquimista' i va escriure gran part del seu teatre, va començar la seva relació amb Picasso, i va conèixer a Malraux, Sartre, Camus i, especialment a Antonin Artaud.

També Llançà (Alt Empordà) i la seva petita platja de Grifeu, on es va instal·lar quan va tornar de París, "en uns anys d'eremita dedicats a estudiar l'obra de Picasso"; i finalment Caldes d'Estrac, on el llegat de Palau es va acabar instal·lant. Les dues exposicions principals, comissariades per Julià Guillamon, són 'Jo sóc el meu propi experiment', que es podrà veure del març al juny del 2018 a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac i 'Joia de viure', que es veurà d'agost a setembre a Llançà i a principis del 2018 viatjarà al Palau Robert.

Visió polièdrica de l'autor

Al novembre, un simposi internacional analitzarà l'obra de Palau i intentarà oferir una "visió polièdrica" d'aquesta obra que va crear sota el pseudònim de L'Alquimista.

En l'àmbit del teatre, l'Any Palau, ha dit Guerrero, s'impulsarà la posada en escena d'algunes de les seves obres teatrals, la majoria inèdites, sobretot l'escrita a París, tant la teòrica com la dramatúrgica. El comissari ha anunciat que s'han impulsat noves produccions teatrals com la de Teatre Invisible ('Teatre de l'Alquimista' que es presentarà en el festival Grec i en el Temporada Alta de Girona); o l'espectacle "Estimat Picasso", amb Lluís Homar i Clara Segura.