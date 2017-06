Comanegra, una dècada de creativitat eclèctica

El primer llibre de Comanegra és Diari d’un astre intercomarcal, de Quimi Portet, publicat el 2007, i mostra dues de les constants del projecte que dirigeix Joan Sala i Torrent: l’originalitat i la capacitat de sorprendre. “Comanegra va sorgir com un experiment a partir d’uns sopars que fèiem un grup d’amics els dimecres -comenta l’editor-. Vam començar amb molta il·lusió i pocs llibres, com qui quedava per anar a jugar a futbol”. En aquesta primera etapa van apostar per títols com Cuina catalana de veritat, de Pere Sans, revisió i ampliació d’un clàssic de la gastronomia del país, i La Sra. Rius, de moral distraída, de Julián Peiró.

“Va arribar un moment en què vam haver de decidir si tancàvem o professionalitzàvem l’empresa”, afegeix. Va optar per la segona opció. Llicenciat en biologia i fins llavors empresari de la indústria càrnica, Joan Sala s’ha dedicat a l’edició a temps complet des del 2013, quan ja tenia 54 anys. El 2010 havia arribat el primer bestseller de l’editorial, La llei del mirall, de Yoshinori Noguchi, que es va mantenir a la llista de més venuts durant mesos, i al llarg dels anys se n’han venut més de 100.000 exemplars. “El 2014 publicàvem 30 títols a l’any, el 2015, 45, i el 2016, 60, és a dir, més d’un per setmana -diu- No creixerem més: som un equip de cinc persones!” Al catàleg de l’editorial hi ha 276 títols. “Sobretot publiquem no-ficció, però l’any que ve ens atrevim a entrar en el difícil territori de la narrativa -continua-, amb una sèrie de set títols d’autors reconeguts catalans que s’han avingut a participar en un projecte del qual no podem revelar res fins al gener de l’any que ve”. Venint de Comanegra serà, per força, una proposta singular. Entre els títols que han publicat hi figura la reedició de Barcelona pam a pam, d’Alexandre Cirici, acompanyada d’un volum en què Itziar González repassava les transformacions que ha viscut la ciutat durant les últimes dècades, però també l’assaig d’Arnau Puig De una filosofía de la itinerancia, la recuperació de l’obra de Rosa Maria Arquimbau o la publicació d’un inèdit de Jordi Sarsanedas, Palimpsest, les memòries de Quico Pi de la Serra, el rescat de Pedro Roca, “el boxeador literato ”, a càrrec de Julià Guillamon, el projecte Gira Barcelona, en què 12 autors contemporanis actualitzaven La noria, una de les millors novel·les de Luis Romero. Tot això sense oblidar l’exquisida línia infantil, amb tàndems com el de Pere Calders i Pep Boatella, que acaba d’il·lustrar un llibre de Manuel de Pedrolo.

“Comanegra és una editorial amb una personalitat molt oberta”, destaca Pilar Beltran, d’Edicions 62. Isabel Martí explica que Sala “treballa amb un equip molt jove i bo” i “la manca de complexos a l’hora de recuperar autors catalans”. La llibretera de Jaimes, Montse Porta, diu que “els llibres de Comanegra són diferents de la resta, sempre tenen un valor afegit”, i Èric del Arco, de Documenta, s’atreveix a donar una definició compacta que sintetitza la proposta de l’editorial: “Comanegra és sinònim d’eclecticisme”.