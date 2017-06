Carlos Zanón serà el nou comissari de BCNegra

Les regnes del festival BCNegra canvien de mans. L'escriptor Carlos Zanón (Barcelona, 1966) serà el nou comissari del certamen en substitució del llibreter Paco Camarasa (València, 1950), que s'ha encarregat de les 12 darreres edicions de la iniciativa. Camarasa ja va anunciar al gener passat, durant el festival de novel·la negra, que aquella era l'última vegada que comissariava el BCNegra. "L’estiu passat ja hi vaig començar a donar voltes. El món de la indústria del llibre ha canviat molt i hi haurà gent nova que potser podrà aportar coses noves. Jo estic una mica cansat i a tot plegat s’hi ha afegit un problema de salut", va explicar aleshores.

La incorporació de Zanón com a comissari anirà lligada a un canvi en el festival, que "tindrà mirada d'autor", afirma el tinent d'alcalde Jaume Collboni. Zanón coneix bé el gènere de la novel·la negra: és autor de llibres com 'No llames a casa' (RBA, 2012) i 'Yo fui Johnny Thunders' (RBA, 2014), amb el qual va guanyar el premi Dashiell Hammett. Recentment ha acceptat l'encàrrec de donar continuïtat literària al detectiu Pepe Carvalho.