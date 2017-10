Borja de Riquer dirigeix 'Història mundial de Catalunya'

El catedràtic d'Història Borja de Riquer lidera la publicació del llibre 'Història mundial de Catalunya' que Edicions 62 llançarà el 2018 amb la finalitat de propiciar la reflexió al moment actual, ha anunciat el segell aquest dimarts en un comunicat. Impulsada pel president de Grup 62, Josep Ramoneda, l'obra vol ser "molt ambiciosa" i es publicarà dins de la col·lecció 'Llibres a l'Abast'.

"Es tracta d'un llibre d'història rigorós i alhora divulgatiu, ordenat per dates clau, en el qual diversos historiadors i experts en cada època i matèria oferiran un retrat de com Catalunya s'explica al món", ha subratllat l'editorial. També vol mostrar el que Catalunya ha aportat a Europa i al món, des d'una concepció global, oberta, plural i universal inspirada en la historiografia francesa més moderna, com ara 'Histoire mondiale de la France', dirigida per Patrick Boucheron.

La col·lecció 'Llibres a l'Abast' ha publicat més de 400 títols d'autors destacats com Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Josep Benet, Pierre Bourdieu, Francesc Candel, Victor Frankl, Jordi Rubió, Karen Amstrong, Yuval Noah Harari o Thomas Piketty.