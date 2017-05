Bill Clinton publicarà una novel·la sobre un president extraviat

L'expresident nord-americà Bill Clinton prepara la seva primera incursió en la ficció literària. El marit de Hillary Clinton publicarà el juny del 2018 la novel·la 'The president is missing', que ha coescrit amb James Patterson. Segons han anunciat les editorials de Clinton i Patterson, el llibre oferirà "una barreja única d'intriga i suspens", alhora que traçarà "una mirada als drames que tenen lloc als passadissos on exerceixen els alts poders". Patterson és autor d'un ampli catàleg de més de 150 llibres, la majoria dels quals són novel·les psicològiques i de misteri, i ha venut més de 300 milions d'exemplars de les seves obres arreu del món. Aquesta serà la primera vegada que coescriu un llibre amb un exmandatari.

Les editorials han avançat que la novel·la tindrà 400 pàgines i inclourà "informació privilegiada que només un president pot conèixer". De fet, Clinton assegura que el fet d'escriure a partir de la seva experiència "ha estat molt divertit", mentre que Patterson destaca que l'expresident "ha aportat molta informació per a la història". Fins ara, Clinton només havia publicat obres de no-ficció. Les seves memòries, recollides a 'My life' (2004), són un 'bestseller'.