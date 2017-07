Bertelsmann augmenta fins al 75% la seva participació a Penguin Random House

El grup de comunicació alemany Bertelsmann ha incrementat la seva participació a la companyia editorial Penguin Random House en adquirir el 22% de les participacions de Pearson, el grup britànic especialitzat en premsa i educació, per uns 1.000 milions de dòlars (877 milions d'euros). D'aquesta manera, Bertelsmann augmenta la seva participació fins al 75% del grup editorial, valorat en 3.550 milions de dòlars (3.115 milions d'euros). Per la seva banda, Pearson, que fins ara controlava el 47% del grup, redueix la seva participació al 25%. L'adquisició es farà efectiva al setembre i està condicionada per l'aprovació de les autoritats.

"El negoci dels llibres forma part de la identitat de Bertelsmann des de fa més de 180 anys. La transacció és molt atractiva des del punt de vista econòmic, perquè la participació en beneficis dels accionistes de Bertelsmann augmentarà en més de 60 milions d'euros", afirma el conseller delegat del grup alemany, Thomas Rabe. El membre del comitè executiu de Bertelsmann i conseller delegat de Penguin Random House, Markus Dohle, seguirà dirigint l'empresa.

Penguin Random House és el principal grup editorial del món i ven anualment 800 milions de llibres en diversos idiomes. A banda dels llibres, Bertelsmann té altres branques de negocis, com la producció televisiva, les revistes, serveis tecnològics i productes educatius.