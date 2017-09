Benjamin Black guanya l'11è premi RBA de novel·la negra amb 'Pecado'

L’11è premi RBA de novel·la negra ha reunit aquest dijous la flor i nata del sector editorial barceloní en una vetllada a la qual també va assistir el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la presentadora de TV3 Helena Garcia Melero. Ella va ser l’encarregada d’anunciar el nom del guanyador d’enguany, Benjamin Black, que és l’alter ego de John Banville (Wexford, 1945) per a les seves novel·les negres. L’escriptor irlandès es va endur el guardó literari, dotat amb 125.000 euros, per la novel·la Pecado, una història sobre les accions fosques d’un sacerdot i la gent que l’encobreix. “És una obra amb una mirada diferent sobre la condició humana i els seus racons”, va subratllar el president del jurat, Lorenzo Silva, que va precisar que l’obra comparteix alguns elements amb la sèrie del metge forense Quirke, escrita també per Banville. De fet, Banville va inaugurar el seu pseudònim amb aquesta sèrie el 2005, quan va publicar El secret de Christine Falls (Bromera).

"Benjamin Black torna a dotar el gènere policíac d'una qualitat excepcional sense oblidar el sentit de l'humor ni la denúncia dels abusos dels poderosos", afirma el jurat del guardó. L’inspector Strafford, el protagonista de Pecado, comparteix amb Quirke una infelicitat inherent que el defineix, però tenen bagatges i maneres de ser diferents. El nou personatge és un policia protestant en una societat on el 95% de les persones són catòliques.

Ambientada al poble natal de l’escriptor durant els anys 50, la novel·la explora el fet de pertànyer a una minoria. “De jove m’avorria llegir històries d’Agatha Christie o d’Arthur Conan Doyle, perquè l’incentiu per als lectors era només fer un trencaclosques i descobrir el culpable. Per això intento escriure sobre personatges que tots puguem conèixer a la vida real”, explica Banville. Tot i això, a Pecado fa alguna picada d’ullet a aquests autors. La primera frase de la novel·la és: «El cadàver és a la biblioteca». D’aquesta manera començaven tots els llibres d’Agatha Christie”, afirma l’escriptor amb un somriure murri.

Al llarg de la seva trajectòria, Black ha rebut nombroses distincions com el premi Man Booker (2005) i el premi Príncep d'Astúries de les lletres (2014). Amb aquest premi, Black passa a formar part de la llista d'autors guardonats amb el premi RBA de novel·la negra, entre els quals hi ha Ian Rankin, Michael Connelly, Don Winslow i Patricia Cornwell. Des que es va crear el guardó només s'ha reconegut un escriptor espanyol, Francisco González Ledesma. 'Pecado' es publicarà dimarts de la setmana vinent sota el segell de RBA.